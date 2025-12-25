Metro CDMX: Esto Fue lo que Provocó Retrasos Hoy en Servicio de la Línea B
El STC informó que ya se agilizó la circulación de los trenes, en la Línea B del Metro
La mañana de este jueves, 25 de diciembre de 2025, se reportaron retrasos en el servicio de la Línea B del Metro, que corre de Buenavista a Ciudad Azteca.
A través de redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que al momento ya se agilizó la circulación de los trenes, en la Línea B del Metro.
¿Qué provocó retrasos en la Línea B del Metro?
El Metro indicó que se realizaron maniobras para retirar a una persona ajena al sistema en zona de vías.
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema en zona de vías.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar maniobras para retirar a una persona ajena al Sistema en zona de vías. Respeta la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajes a las vías.— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 25, 2025
Pidió a los usuarios respetar la línea amarilla de seguridad y por ningún motivo bajar a las vías.
