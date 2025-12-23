¿Cuáles Son las Sanciones si Te Peleas en el Metro CDMX? De Multas de Miles de Pesos a Prisión

Una riña en el vagón exclusivo de mujeres, en el Metro de Ciudad de México, se volvió viral este martes. Cientos de comentarios bromearon y criticaron a las personas involucradas en el pleito, pero ¿sabías que una pelea en el sistema de transporte podría costarte miles de pesos o incluso la cárcel? En N+ te decimos cuáles son las sanciones si te peleas en el Metro de CDMX.

Al ser el medio de transporte más usado en la capital, no son pocas las situaciones complicadas que pueden surgir en el día a día.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realizó 104.3 millones de traslados tan solo mayo pasado y los números no paran, pues dicha cifra incluye un incremento de 3.3% frente al mismo mes del año pasado.

¿Cuáles son las sanciones por pelear en el Metro CDMX?

Las sanciones por las peleas en el Metro están establecidas en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Específicamente, en los Artículos 27 y 28 se indican las infracciones contra la tranquilidad de las personas y contra la seguridad ciudadana, respectivamente.

Entre sus fracciones se tipifican como faltas "incitar o provocar reñir a una o más personas" y "reñir con una o más personas".

Por ello, se establece sanciones que van desde multas de una a 40 veces la Unidad de Medida (UMA) y hasta 18 horas de arresto, así como trabajo comunitario.

A continuación, te compartimos la lista de clasificación de infracciones:

Infracciones tipo A, se sancionarán con una multa por el equivalente de 1 a 10 veces la Unidad de Medida o arresto de 6 a 12 horas o trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 horas.

Infracciones tipo B, se sancionarán con multa equivalente de 11 a 40 Unidades de Medida, o arresto de 13 a 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas.

Infracciones tipo C, se sancionarán con una multa equivalente de 21 a 30 Unidades de Medida, o arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

Infracciones tipo D, se sancionarán con arresto de 20 a 36 horas o de 10 a 18 horas de trabajo en favor de la comunidad.

Las sanciones económicas pueden llegar hasta 3 mil 394 pesos, de acuerdo con el valor actual de la UMA, que es de 113.14 pesos; sin embargo, se pueden sumar faltas por otras infracciones e incrementar el costo de la sanción.

