¿Abren los Bancos el 24 y 25 de Diciembre de 2025? Horarios de Servicio en Sucursales en México

Las festividades de fin de año traen consigo fiestas y reuniones aunque también un ajuste en los horarios de los servicios financieros en México.

Ante la llegada de la Nochebuena y la Navidad, hay que estar preparados en caso de que se requiera realizar una operación en las instituciones de crédito.

Así que te decimos ante la pregunta de si abren los bancos este 24 y 25 de diciembre, te preparamos una nota con todas las respuestas a las preguntas que surgen estos días, para que tomes precauciones.

¿Abren los bancos el 24 de diciembre?

En primer lugar, es necesario aclarar que el miércoles 24 de diciembre no figura como un día feriado oficial en el calendario laboral. No obstante, la banca operará bajo un esquema de horario reducido. Las sucursales iniciarán sus labores de manera habitual, usualmente a las 9 a.m. Sin embargo, la gran mayoría de las oficinas suspenderá sus actividades entre las 12 p.m. y las 2 p.m.

Por otro lado, existen variaciones según la ubicación del banco. En el caso de las unidades dentro de centros comerciales o plazas, el horario de atención podrá extenderse un poco más, pues se ajusta a la dinámica del establecimiento. A pesar de esta flexibilidad, difícilmente brindarán servicio al público después de las 4 p.m. Por consiguiente, se recomienda a los usuarios anticipar sus movimientos para evitar contratiempos en los pagos de servicios o disposiciones de efectivo.

¿Los bancos abren el 25 de diciembre?

En lo que respecta al jueves 25 de diciembre, la situación es distinta sobre la apertura en bancos. Esta fecha es un día inhábil para el sector financiero en México, conforme a las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Debido a esto, todas las sucursales tradicionales permanecerán cerradas durante la jornada de Navidad.

Existen excepciones pues hay instituciones que mantendrán sus puertas abiertas, son aquellas que operan dentro de almacenes comerciales o supermercados, aunque para saber qué procede en cada caso, es necesario consultar directamente a tu banco.

¿Cómo puedo hacer operaciones bancarias si los bancos no abren?

A pesar del cierre de las ventanillas en bancos físicos, los clientes tienen a su disposición diversas alternativas las 24 horas. En este sentido, la red de cajeros automáticos, con más de 60 mil unidades en el país, permite realizar retiros y depósitos sin interrupción.

Además, el uso de la banca móvil y portales web es una solución para efectuar transferencias SPEI, consultas de saldo y pagos. Asimismo, los corresponsales bancarios en tiendas de conveniencia y farmacias habilitadas permiten operaciones básicas, aunque esto se sujeta a la disponibilidad del local y al cobro de comisiones.

¿Qué pasa si el 25 de diciembre es mi fecha límite de pago?

Recuerda que en caso de que el 25 de diciembre sea la fecha límite de pago en algún servicio financiero, la ley te protege.

Es decir, si la fecha de vencimiento de un pago de crédito o servicio coincide con un día inhábil, como el 25 de diciembre, el cumplimiento de la obligación podrá realizarse al siguiente día hábil. En este caso, el viernes 26 de diciembre será el plazo válido sin que se generen cargos moratorios ni intereses adicionales.

Así que ya lo sabes, toma precauciones y ten en cuenta estos horarios y fechas para realizar tus operaciones bancarias.

