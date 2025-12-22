Crédito INFONAVIT: ¿Cuáles Son los 3 Nuevos Requisitos para Comprar Casa en 2026?

Este 2025, el INFONAVIT modificó su esquema para otorgar créditos hipotecarios y eliminó el sistema de puntos que utilizó durante años por lo que si planeas comprar casa ese 2026, debes de conocerlo.

Con este cambio, el organismo busca que el acceso a la vivienda sea más sencillo para las personas con empleo formal. Por tal motivo, si eres de los que quiere un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) es indispensable que conozcas los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT.

En primer lugar, esta transformación entró en vigor en octubre de 2025 para agilizar los trámites de financiamiento. A decir de las propias autoridades, el modelo anterior, basado en 1,080 puntos, representaba una barrera para quienes no alcanzaban las condiciones de edad o tiempo de cotización. Ante este nuevo panorama, el instituto publicó las reglas actuales.

¿Cuáles son los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT?

Como punto inicial, el trabajador requiere un empleo formal activo. Esto implica que la persona debe cotizar ante el IMSS o el ISSSTE para que el instituto verifique la relación laboral vigente. Sin este registro oficial, el trámite no puede avanzar en las plataformas digitales. Esta es la base de los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT.

Además, el interesado debe percibir un salario mensual que se ubique en un rango específico. El INFONAVIT determinó que el solicitante debe ganar entre uno y dos salarios mínimos. La autoridad tomó esta decisión para focalizar los apoyos en trabajadores con ingresos estables que demuestren una capacidad mínima de pago. Este ajuste salarial destaca entre los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT en 2026.

Por otro lado, existe una condición sobre la propiedad previa de inmuebles. El derechohabiente no debe contar con una vivienda propia registrada a su nombre al momento de iniciar el proceso. El objetivo central de la medida es que más familias adquieran su primer patrimonio a través de este apoyo federal. Es decir, debes verificar tu situación patrimonial para saber si cumples con los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT.

A continuación te mencionamos de manera resumida la lista de los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT:

Contar con un empleo formal activo con cotización ante el IMSS o ISSSTE.

Tener un ingreso mensual que se ubique entre uno y dos salarios mínimos.

No poseer una propiedad habitacional previa registrada a su nombre.

¿Cómo hacer la solicitud para pedir un crédito del INFONAVIT?

Por consiguiente, el proceso para realizar la solicitud inicia en el portal digital "Mi Cuenta INFONAVIT". En ese sitio, el usuario revisa su información personal y actualiza todos tus datos de contacto. Si la plataforma web todavía no muestra los cambios, el derechohabiente tiene la opción de acudir a un Centro de Servicio INFONAVIT(Cesi) para obtener orientación personalizada. Así podrá validar si ya cubres los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT.

Cabe destacar, que el programa "Vivienda para el Bienestar" respalda estos cambios para ampliar el acceso a un hogar digno en todo el país. Prepara tus documentos y aprovecha los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de INFONAVIT.

En conclusión, este nuevo esquema de evaluación beneficia de manera directa a los sectores laborales más jóvenes. También ayuda a quienes perciben ingresos variables y que antes no lograban la puntuación necesaria.

