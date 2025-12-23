¿Dónde Anunciarán Entrega de Tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra Tras Registro? Esto Sabemos

El pasado 21 de diciembre concluyó el registro a la Beca Gertrudis Bocanegra, pero ¿qué sigue para los postulantes?, Julio León, coordinador Nacional de Becas del Bienestar del Gobierno de México, dio a conocer que muy pronto se dará a conocer información sobre la entrega de tarjetas, y en N+ te adelantamos qué se sabe al respecto.

Cabe recordar que la Beca Gertrudis Bocanegra forma parte del Plan Michoacán, impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con el Gobierno de Michoacán, y se trata de un apoyo de transporte para estudiantes de hasta 29 años.

Dado que el último mes de este año se realizó el registro de aspirantes, se prevé que sea hasta inicios de 2026 cuando se informe sobre la fecha de entrega de Tarjeta del Banco del Bienestar, donde se hará el depósito correspondiente.

Video: Desconocen en que Gastan los Estudiantes la Beca del Bienestar en Guanajuato

¿Dónde anuncian la fecha de entrega de tarjetas de la Beca Gertrudis Bocanegra?

Tras concluir el registro, Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, aseguró que muy pronto se dará a conocer información sobre la entrega de tarjetas para el depósito del apoyo económico.

Para conocer las fechas exactas en las que iniciará la entrega de documentos llamó a mantenerse atentos de sus redes sociales y del Canal de WhatsApp de las Becas Bienestar de Michoacán, dado que por ambas vías se suelen hacer las comunicaciones relacionadas a los apoyos económicos.

Las escuelas serán las encargadas de entregar la tarjeta a los beneficiarios.

¿Cuándo inicia la entrega de Tarjetas de la Beca?

Actualmente, las autoridades realizan el padrón de beneficiarios, luego de que el registro estuvo abierto entre el 15 y 21 de diciembre, por lo que se prevé que la entrega de tarjetas Gertrudis Bocanegra inicie en enero de 2026. De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, el primer pago se hará en febrero 2026.

Será a través de tarjetas del Banco del Bienestar, donde se haga la dispersión del apoyo económico de forma gradual.

Documentos necesarios para recoger la tarjeta

Identificación oficial

Acta de Nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses

¿Cuánto dinero entrega la Beca Gertrudis Bocanegra?

Este apoyo económico entrega 1,900 pesos bimestrales durante 10 meses a estudiantes de nivel medio superior y superior, es decir por el tiempo que dure el ciclo escolar a excepción de los meses de julio y agosto.

En el caso de los estudiantes de Medicina, la beca se extenderá hasta por 55 meses.

Video: Alumnos de la UNAM Reciben Beca Benito Juárez de Nivel Media Superior

Historias Recomendadas