Metro de CDMX Reemplazará Torniquetes con Puertas Automáticas en 8 Estaciones, ¿Cuáles Son?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México anunció que reemplazará los torniquetes de ocho estaciones con puertas automáticas. Este reemplazo permitirá agilizar la entrada y salida de pasajeros de las estaciones.

En total se colocarán 146 puertas automáticas en lugar de torniquetes.

en lugar de torniquetes. Las obras serán en ocho estaciones de las líneas 1, 2 y 7 del Metro.

Metro reemplazará torniquetes con 146 puertas automáticas

Se acerca el Mundial 2026, donde la Ciudad de México será sede y anfitrión del primer partido. La justa deportiva ha promovido varias obras para mejorar la experiencia de los turistas y capitalinos.

Entre estas adecuaciones, el Metro anunció que reemplazará torniquetes en ocho estaciones del sistema de transporte público. A través de un comunicado, las autoridades informaron que en su lugar se colocarán 146 puertas automáticas.

También conocidas como “pasillos continuos motorizados”, estas puertas automáticas cuentan con sensores de movimiento que detectan la proximidad de una persona. En el caso de los puntos de salida, las puertas automáticas permanecerán abiertas, siempre y cuando detecten flujo de pasajeros.

En el comunicado del Metro también se señala que las puertas automáticas mejorarán la accesabilidad para personas con discapacidad y con talla baja.

¿Cuáles son las 8 estaciones del Metro que tendrán puertas automáticas en lugar de torniquetes?

Las 146 puertas automáticas se colocarán en ocho estaciones del Metro de la Ciudad de México. Para su colocación se tomó en cuenta la presencia de grandes afluencias de usuarios en hora pico.

Las ocho estaciones del Metro que serán intervenidas para reemplazar los torniquetes con pasillos continuos motorizados son:

Pino Suárez , en la Línea 1

, en la Línea 1 Observatorio , Línea 1

, Línea 1 Tasqueña , en la Línea 2

, en la Línea 2 Pino Suárez, Línea 2

Línea 2 Zócalo-Tenochtitlán , Línea 2

, Línea 2 Bellas Artes , Línea 2

, Línea 2 Hidalgo , Línea 2

, Línea 2 Auditorio, Línea 7

