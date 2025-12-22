Nuevo Plan del Metro CDMX para Evitar Accidentes ¿En Qué Consiste la Estrategia?

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México presentó hoy, 22 de diciembre de 2025, una nueva estrategia para reducir accidentes y fortalecer la seguridad operativa, basada en innovación tecnológica y capacitación especializada del personal. En N+ te cotamos en qué consiste,

La iniciativa forma parte del proceso de modernización del Metro CDMX, particularmente de la Línea 1, y tiene como eje central el uso de simuladores de conducción ferroviaria que permiten entrenar a operadores sin poner en riesgo a los usuarios.

¿Para qué sirven los simuladores?

Como parte del nuevo plan, el Metro incorporó cuatro simuladores de conducción de trenes, equipados con módulos de control de tráfico centralizado. Estos sistemas recrean con alta precisión las condiciones reales de operación, incluyendo:

Arranque y frenado de trenes.

Cambios de señalización.

Comunicación por radio.

Protocolos ante emergencias e incidentes en vías.

Por medio de esta tecnología, los conductores pueden enfrentar escenarios complejos en un entorno virtual, con el fin de mejorar sus tiempos de respuesta y el cumplimiento de normas de seguridad.

Las autoridades destacaron que el instituto capacita anualmente a más de 4,600 trabajadores, entre operadores, reguladores de tráfico, técnicos en vías y personal de material rodante. El nuevo esquema permite optimizar los procesos de formación y sustituye prácticas que antes requerían trenes reales y logística operativa compleja.

