Así Queda el Hoy No Circula el 25 de Diciembre 2025: ¿Cómo Aplica en Navidad?

Las fiestas de diciembre traen consigo dudas sobre el programa de restricción vehicular Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), es decir CDMX y Edomex.

En este caso las preguntas son más por si este jueves 25 de diciembre de 2025 operará una restricción doble para vehículos, una medida que depende de las condiciones ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México.

El programa de restricción vehicular opera de forma habitual . Y por lo pronto, este jueves 25 de diciembre así será, por lo que aquí te contamos los detalles de si se aplica o no el Doble Hoy No Circula.

¿Habrá Hoy No Circula el jueves 25 de diciembre día de Navidad?

Antes que nada, hay que decir que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha anunciado suspensión especial del programa Hoy No Circula con motivo de las celebraciones de este jueves 25 de diciembre, por lo que, a pesar de lo que se puede llegar a pensar, este día de Navidad continuará operando de manera regular.

El Hoy No Circula del jueves 25 de diciembre de 2025 comienza a las 5:00 horas de la mañana y termina a las 10 de la noche y se aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Estado de México, que son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Neza Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cómo aplica el Hoy No Circula el jueves 25 de diciembre de 2025?

Hasta el momento, el Hoy No Circula del 25 de diciembre de 2025 mantiene sus medidas habituales y operará con normalidad. Así los vehículos con los siguientes hologramas, engomado y placas no podrán salir a las calles de la Ciudad de México y el Estado de México:

Holograma 1, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2

Holograma 2, engomado VERDE, terminación de placas 1 y 2

Es importante recordar que en caso de que se decrete la contingencia ambiental, el Doble No Circula afectaría al 100% de los autos con holograma 2, al 50% de los autos con holograma 1 y al 20% de los vehículos con hologramas 00 y 0.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

En caso de no respetar el programa Hoy No Circula, hay consecuencias para el bolsillo, así que piénsalo dos veces si eres de los que tienen autos que no pueden ser usados este jueves.

La multa por circular en un día prohibido es de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que la sanción del Hoy No Circula va de los 2 mil 262 a los 3 mil 394 pesos por incumplir las restricciones del programa de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

