Muere Juan Carlos Cabrera, Atleta de Remo Olímpico que Representó a México en Río 2016 

La Federación Mexicana de Remo informó este miércoles 24 de diciembre que el atleta olímpico Juan Carlos Cabrera, que participó en la competencia de remo en Río 2016, falleció a los 34 años de edad.

Mediante un breve comunicado, la Federación Mexicana de Remo confirmó el deceso del deportista. Sin embargo, no trascendieron las causas por las que falleció:

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro atleta y entrenador Juan Carlos Cabrera Pérez, descanse en paz

¿Quién era Juan Carlos Cabrera, atleta mexicano de remo que falleció?

Juan Carlos Cabrera, nacido en el Estado de México, incursionó en las competencias de remo desde temprana edad. En el 2009 empezó a despuntar en esa disciplina. Fue así que llegó hasta los Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016.

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y Barranquilla 2018 cosechó varias preseas. Su mejor momento fue en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, cuando se colgó la medalla de plata.

Con información de N+

RGC

