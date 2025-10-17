Diputados Aprueban en lo General Reformas a la Ley del IEPS

La Cámara de Diputados aprobó el tercer dictamen del Paquete de Ingresos referente a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

En la Ley del IEPS se establece el aumento de la tasa impositiva a cigarros, del 160% al 200% para el próximo año.

De 30.4% a 32% para puros y tabacos hechos a mano.

Aumenta de manera gradual la cuota que se cobra por cada cigarro, de 85 centavos a partir de 2026, hasta llegar a 1.15 pesos por cigarro en 2030.

Y se propone gravar con una tasa del 200% la venta de bolsas de nicotina, así como la importación de productos que la contengan.

En materia de bebidas saborizadas, como los refrescos, se incrementa la cuota impositiva que se cobra por litro, de 1.64 pesos a 3.08 pesos.

Y se incluyó a las bebidas saborizadas con edulcorantes añadidos, como los refrescos dietéticos, para que se les cobre la misma cuota por litro, es decir, de 3.08 pesos por litro.

Acuerdo

Sin embargo, por la mañana y antes de la sesión del Pleno, se alcanzó un acuerdo entre la industria refresquera y el gobierno federal para que este impuesto a los refrescos dietéticos se reduzca a la mitad, es decir, 1.50 pesos por litro.

La Ley del IEPS también contempla imponer el impuesto a los sueros orales no medicinales.

Juegos con apuestas y Sorteos

En materia de Juegos con apuestas y Sorteos se aumentó el impuesto del 30% al 50%.

Misma tasa que se cobrará a juegos y sorteos que se realicen a través de internet o vía electrónica.

Videojuegos

Y se estableció un impuesto del 8% a la venta de videojuegos con contenido violento.

La oposición se manifestó en contra del aumento de impuestos.

Después de 5 horas de debate, las reformas a la Ley del IEPS se aprobaron, en lo general, por 351 votos de Morena, PT y Partido Verde, contra 129 votos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y una abstención.

Y se registraron más de 224 reservas para discutirse en lo particular.

Se aprobó la introducida de última hora para disminuir el IEPS a bebidas dietéticas.

La sesión continúa.

Con información de Héctor Guerrero

