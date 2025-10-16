Inicio Estados Frente Frío 7 Pondrá Termómetro Bajo Cero y Lluvias este Fin de Semana; ¿Dónde Habrá Heladas?

Además, se prevé que este fin de semana vuelvan a incrementarse las lluvias en zonas del sureste, oriente, centro y sur de México por vaguadas

Frente Frío 7 Traerá Heladas, Lluvias y Termómetros Estarán Bajo Cero en Estos Estados

Habitantes en México se abrigan ante el descenso de temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Ante la cercanía del Frente Frío 7 en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que este sistema provocará heladas, lluvias e incluso temperaturas bajo cero en varios estados del país.

Además, se prevé que este fin de semana volverán a incrementarse las lluvias en zonas del sureste, oriente, centro y sur de México por vaguadas.

¿Dónde se encuentra el frente frío 7 con temperaturas de -5 a 0 grados?

El frente frío 7 se encuentra estacionario en el norte del país, causando temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en áreas montañosas este viernes 17 de octubre de 2025 en:

  • Baja California
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango

¿Dónde se esperan temperaturas gélidas de 0 a 5 grados?

Se esperan temperaturas gélidas de 0 a 5 grados en las zonas altas de:

  • Hidalgo
  • Tlaxcala
  • Estado de México
  • Puebla
  • Veracruz.

Zona de baja presión está bajo vigilancia

Autoridades meteorológicas también tienen bajo vigilancia a una zona de baja presión, ubicada a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, esto el jueves 16 de octubre en la mañana.

La Conagua prevé un incremento a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60 por ciento en 7 días y podría evolucionar a ciclón tropical al final de esta semana”.

¿Por qué habrá lluvias fuertes y frío en varios estados del país?

Un sistema se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; en el norte de México, se prevén lluvias fuertes en:

¿Cuáles estados tendrán lluvias fuertes en las próximas horas?

  • Chihuahua 
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua

¿Dónde habrá lluvias con descargas eléctricas?

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí

¿Lloverá y hará frío en CDMX el viernes 17 de octubre de 2025?

Se espera ambiente fresco a templado, frío y con bancos de niebla en zonas altas de la CDMX

  • En la tarde se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.
  • La temperatura mínima en CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Pronóstico del tiempo
