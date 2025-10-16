Frente Frío 7 Pondrá Termómetro Bajo Cero y Lluvias este Fin de Semana; ¿Dónde Habrá Heladas?
N+
Además, se prevé que este fin de semana vuelvan a incrementarse las lluvias en zonas del sureste, oriente, centro y sur de México por vaguadas
Ante la cercanía del Frente Frío 7 en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que este sistema provocará heladas, lluvias e incluso temperaturas bajo cero en varios estados del país.
Además, se prevé que este fin de semana volverán a incrementarse las lluvias en zonas del sureste, oriente, centro y sur de México por vaguadas.
¿Dónde se encuentra el frente frío 7 con temperaturas de -5 a 0 grados?
⛅️Consulta el #Pronóstico #Meteorológico General de las 18:00 horas, en el siguiente enlace. https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/DSulVNnTbu— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 17, 2025
El frente frío 7 se encuentra estacionario en el norte del país, causando temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en áreas montañosas este viernes 17 de octubre de 2025 en:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
¿Dónde se esperan temperaturas gélidas de 0 a 5 grados?
Se esperan temperaturas gélidas de 0 a 5 grados en las zonas altas de:
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Estado de México
- Puebla
- Veracruz.
Zona de baja presión está bajo vigilancia
Autoridades meteorológicas también tienen bajo vigilancia a una zona de baja presión, ubicada a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, esto el jueves 16 de octubre en la mañana.
La Conagua prevé un incremento a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60 por ciento en 7 días y podría evolucionar a ciclón tropical al final de esta semana”.
¿Por qué habrá lluvias fuertes y frío en varios estados del país?
Un sistema se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; en el norte de México, se prevén lluvias fuertes en:
¿Cuáles estados tendrán lluvias fuertes en las próximas horas?
- Chihuahua
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
¿Dónde habrá lluvias con descargas eléctricas?
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
¿Lloverá y hará frío en CDMX el viernes 17 de octubre de 2025?
Se espera ambiente fresco a templado, frío y con bancos de niebla en zonas altas de la CDMX.
- En la tarde se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.
- La temperatura mínima en CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
Con información de N+
HVI