Frente Frío 7 Pondrá Termómetro Bajo Cero y Lluvias este Fin de Semana; ¿Dónde Habrá Heladas?

Ante la cercanía del Frente Frío 7 en México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta que este sistema provocará heladas, lluvias e incluso temperaturas bajo cero en varios estados del país.

Además, se prevé que este fin de semana volverán a incrementarse las lluvias en zonas del sureste, oriente, centro y sur de México por vaguadas.

¿Dónde se encuentra el frente frío 7 con temperaturas de -5 a 0 grados?

El frente frío 7 se encuentra estacionario en el norte del país, causando temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en áreas montañosas este viernes 17 de octubre de 2025 en:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

¿Dónde se esperan temperaturas gélidas de 0 a 5 grados?

Se esperan temperaturas gélidas de 0 a 5 grados en las zonas altas de:

Hidalgo

Tlaxcala

Estado de México

Puebla

Veracruz.

Zona de baja presión está bajo vigilancia

Autoridades meteorológicas también tienen bajo vigilancia a una zona de baja presión, ubicada a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, esto el jueves 16 de octubre en la mañana.

La Conagua prevé un incremento a 50% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 60 por ciento en 7 días y podría evolucionar a ciclón tropical al final de esta semana”.

¿Por qué habrá lluvias fuertes y frío en varios estados del país?

Un sistema se extenderá sobre la frontera noroeste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera; en el norte de México, se prevén lluvias fuertes en:

¿Cuáles estados tendrán lluvias fuertes en las próximas horas?

Chihuahua

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

¿Dónde habrá lluvias con descargas eléctricas?

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

¿Lloverá y hará frío en CDMX el viernes 17 de octubre de 2025?

Se espera ambiente fresco a templado, frío y con bancos de niebla en zonas altas de la CDMX.

En la tarde se prevé ambiente templado a cálido con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos.

La temperatura mínima en CDMX será de 11 a 13 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

