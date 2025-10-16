Operación Frontera Norte: Afectación Económica de 37 MDP a la Delincuencia Organizada en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó hoy, 16 de octubre de 2025, los resultados obtenidos de la "Operación Frontera Norte" hasta el día anterior, 15 de octubre.

Las cifras de la operación, iniciada el 5 de febrero, reflejan un combate continuo a la delincuencia organizada y al narcotráfico, elementos centrales en la lucha contra la inseguridad en México.

Desde el inicio de la operación, se ha registrado la detención de 8,102 personas. Los aseguramientos totales hasta la fecha incluyen:

6,353 armas de fuego.

1,105,969 cartuchos de diversos calibres.

29,467 cargadores.

104,198.1 kg de droga en total, entre ellos 483.32 kg de fentanilo.

5,192 vehículos

983 inmuebles.

Las acciones fueron realizadas en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

Golpe a la delincuencia organizada en Sinaloa

Las acciones de la Operación Frontera Norte han tenido resultados específicos en diversas entidades, destacando aquellos que golpean la capacidad operativa y financiera del crimen organizado.

En Sinaloa, dentro del municipio de Cosalá, se localizó e inhabilitó un área de concentración de material diverso utilizado para la fabricación de drogas sintéticas. En esta ubicación, se aseguraron 1,850 litros de sustancias destinadas a la elaboración de metanfetamina. La afectación económica generada a la delincuencia organizada por esta acción específica asciende a 37 millones de pesos.

Adicionalmente, en Badiraguato, Sinaloa, se aseguraron dos armas largas, 44 cargadores, 3,000 cartuchos, cinco chalecos balísticos, ocho placas balísticas, un vehículo, y se localizaron 90 artefactos explosivos improvisados.

Otros aseguramientos de drogas relevantes incluyen:

