Narcos Mexicanos Operan en Canadá: Autoridades Detectan Presencia de Estos Cárteles de la Droga

Autoridades de Canadá informaron hoy 16 de octubre de 2025 que narcos mexicanos operan en su territorio e informó cuáles cárteles de la droga han detectado en el país.

La agencia EFE citó una entrevista a Mathieu Bertrand, un alto oficial de la Policía Montada encargado del crimen organizado, en el canal CTV, donde menciona que organizaciones criminales de Latinoamérica operan en Canadá, de las cuales cinco son de México.

¿Cuáles cárteles de México operan en Canadá?

De acuerdo con lo reportado por Bertrand, cinco de los siete cárteles de la droga de Latinoamérica que operan en Canadá tienen origen en México, mientras los otros dos son de El Salvador y Venezuela.

Cártel del Golfo. México.

Cartel de Sinaloa. México.

La Familia Michoacana. México.

Cárteles Unidos. México.

Cártel de Jalisco Nueva Generación. México.

Tren de Aragua. Venezuela.

La Mara Salvatrucha (MS-13). El Salvador.

Así operan los cárteles: De acuerdo con información canadiense, los siete cárteles de la droga usan Canadá para enviar metanfetaminas a países como Nueva Zelanda y Australia.

El Gobierno de Canadá designó como entidades criminales a los siete cárteles del narcotráfico como grupos terroristas en febrero de este año, una medida que anteriormente tomaron las autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con EFE, en los dos últimos años, la Policía Montada ha desmantelado 11 laboratorios de metanfetaminas en el país.

