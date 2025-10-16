“No Hay Nada de qué Preocuparse”, Gobierno de México Aclara Dudas por Nueva Ley de Amparo
La reforma a la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado; el exministro Arturo Zaldívar explicó puntos durante la conferencia matutina de hoy
Desde Palacio Nacional, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, abordó puntos de la reforma a la Ley de Amparo hoy, 16 de octubre de 2025, en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Explicó que en la reforma a la Ley de Amparo no hay retroactividad y aclaró ciertos puntos debido a que consideró que hay desinformación.
Estamos inmersos en una campaña de desinformación, en la que se busca hacer creer que las reformas a la ley de amparo recientemente aprobadas son recesivas.
Cabe señalar que el Senado de la República aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados con 81 votos a favor y 31 en contra, considerándola de urgente. La reforma fue discutida y votada en lo general y en lo particular el pasado miércoles 15 de octubre de 2025 por la tarde.
Previamente, la Cámara de Diputados avaló el proyecto con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, tras un largo debate. La iniciativa fue presentada por la presidenta Sheinbaum Pardo.
¿Qué plantea la reforma a la Ley de Amparo?
- Evitar la duplicidad de juicios, para reducir la carga procesal en los tribunales.
- Proteger de manera más eficaz los derechos humanos.
- Promover la digitalización judicial.
- Reducir la burocracia y los tiempos de resolución, agilizando los procedimientos.
Descartan retroactividad en la nueva reforma a la Ley de Amparo
El Gobierno Federal detalló que en material procesal no hay retroactividad y que todas las etapas en los juicios de amparo que están en trámite, las que terminaron y haya una resolución o suspensión no "se pueden tocar".
