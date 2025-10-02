Inicio Nacional Politica Sheinbaum Considera Innecesario que la Ley de Amparo Sea Retroactiva

Sheinbaum Considera Innecesario que la Ley de Amparo Sea Retroactiva

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó algunos cambios que se plantean; destacó que se debe garantizar la no retroactividad

Una mujer sonriendo mientras habla por un micrófono.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, consideró innecesario que la Ley de Amparo sea retroactiva. Foto: Presidencia

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 2 de octubre de2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que es innecesario que la Ley de Amparo sea retroactiva, por lo tanto, consideró innecesario el transitorio que el Senado agregó a la reciente reforma.

Se puso ese transitorio, aquí es un asunto de garantizar la no retroactividad, que lo establece claramente la Constitución, entonces, más allá de si se consultó o no, ese transitorio tiene que revisarse si la redacción garantiza lo que se plantea o no. Desde mi punto de vista, cualquier nuevo amparo, nueva solicitud, a partir d el a aprobación de la ley de amparo ya se aplica de nuevo.  

 

 

Claudia Sheinbaum Pardo
