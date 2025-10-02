Sheinbaum Considera Innecesario que la Ley de Amparo Sea Retroactiva

En su conferencia de prensa matutina de hoy, 2 de octubre de2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que es innecesario que la Ley de Amparo sea retroactiva, por lo tanto, consideró innecesario el transitorio que el Senado agregó a la reciente reforma.

Se puso ese transitorio, aquí es un asunto de garantizar la no retroactividad, que lo establece claramente la Constitución, entonces, más allá de si se consultó o no, ese transitorio tiene que revisarse si la redacción garantiza lo que se plantea o no. Desde mi punto de vista, cualquier nuevo amparo, nueva solicitud, a partir d el a aprobación de la ley de amparo ya se aplica de nuevo.

