Desaparece un Picasso: ¿Cuánto Vale el Cuadro que Buscan Autoridades de España?

La Policía española investiga la desaparición de un cuadro de Picasso, que debía viajar de Madrid al centro cultural CajaGranada, en el sur de España, para exponerse en el marco de una muestra, pero que no llegó junto al resto de piezas embaladas.

La denuncia se formalizó el pasado 10 de octubre, la desaparición de esta pieza de arte se está investigando y, hasta el momento, no hay detenidos.

Se desconoce en qué punto del trayecto entre Madrid y Granada desapareció la pieza, que se trasladó junto a otras 56 obras para formar parte de la exposición 'Bodegón. La eternidad de lo inerte'.

¿Qué se sabe del robo?

En un comunicado, CajaGranada Fundación informó que el pasado 3 de octubre, como estaba previsto, la empresa de transporte llegó a las instalaciones del centro cultural para entregar las piezas que forman parte de la exposición, todas ellas procedentes de Madrid.

"En un solo movimiento y de forma continuada", las obras se trasladaron del furgón al montacargas (donde entraban todas en un solo traslado) para llevarlas a la planta 1. La entrega se hizo en zona videovigilada.

Una vez finalizado el traslado, el responsable de exposiciones, acompañado de los empleados de la empresa de transporte, revisaron lo entregado. Pero "al no estar todos los embalajes debidamente numerados, no fue posible hacer un chequeo exhaustivo sin desembalar", explica CajaGranada Fundación.



El responsable de exposiciones, agrega el comunicado, fue comprobando obras y colección de procedencia en las cartas de porte, sin poder contrastar físicamente con los paquetes. Una vez terminada la operación, los empleados de la empresa de transporte se marcharon.

El lunes 6 de octubre, al desembalar las piezas, que permanecieron desde el día 3 "videovigiladas en todo momento", sin incidencias, y con las obras ya distribuidas por las salas, la comisaria de la exposición y el responsable de exposiciones de la entidad detectaron la falta de un cuadro, un pequeño "gouache" enmarcado de Pablo Picasso titulado 'Naturaleza muerta con guitarra', de 1919.

¿Cuánto vale el cuadro de Picasso?

Según adelantó el diario 'Ideal' de Granada, la pieza desaparecida es 'Naturaleza muerta con guitarra', de propiedad privada, que se almacenó junto al resto obras el pasado 25 de septiembre, para viajar en octubre y llegar a Granada el pasado día 6. Se sabe que el cuadro está asegurado en 600,000 euros.

El Centro Cultural CajaGranada estrenó según lo previsto la exposición, diseñada para redescubrir el bodegón, uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, a través de piezas firmadas entre el siglo XVII y el XX.

La Fundación CajaGranada, responsable de la muestra, formalizó la denuncia ante la Policía.

Con información de N+ y EFE.

