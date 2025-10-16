Vinculan a Proceso a 2 Hombres Señalados por Desaparición de Kimberly, Alumna del CCH Naucalpan

Paulo Alberto 'N' y Gabriel Rafael 'N' fueron vinculados a proceso por su probable participación en la desaparición forzada de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan. Un juez de Control en el Estado de México tomó la determinación durante una audiencia programada este jueves 16 de octubre, que inició a las 12:30 horas, y que se extendió por más de 8 horas. Los imputados se reservaron su derecho a declarar.

La Autoridad Judicial resolvió la vinculación a proceso de ambos sujetos por el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva

Elementos de prueba vs los detenidos

Entre las principales pruebas en su contra se encuentran los videos de las cámaras del C4 del Estado de México, donde se observa presuntamente que el primero de ellos, vestido de azul, siguió a la adolescente por calles de la colonia San Miguel Chamapa, el pasado 2 de octubre.

También se estableció que el vehículo, color gris, propiedad de Paulo Alberto “N”, fue utilizado para privar de la libertad a la joven.

Además, se encontraron muestras de sangre en las botas de uno de los imputados y en el vehículo, las cuales, al ser analizadas, se confirmó que pertenecen a la adolescente.

Hace dos días, a los imputados se les dictó prisión preventiva justificada durante la formulación de imputación tras el cumplimiento de una orden de aprehensión. Esto porque existían "riesgos para la víctima y para la sociedad, así como posibles actos de obstaculización en el desarrollo de la investigación".

¿Qué pasó con Kimberly Hilary Moya?

Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, desapareció el 2 de octubre pasado tras asistir a un cibercafé, en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan.

Según la Fiscalía mexiquense, la tarde de ese día, la víctima fue perseguida por Gabriel Rafael 'N', de 57 años, y la llevó a un lugar donde estaba un auto.

El vehículo sedán era conducido supuestamente por Paulo Alberto 'N', de 36 años. Fue entonces que ambos sujetos privaron de la libertad a la menor.

La dependencia dio detalles de lo desprendido de las diligencias ministeriales sobre el paradero de Kimberly:

En el taller de torno de Gabriel Rafael 'N', se hallaron unas botas que presentaban manchas de sangre.

Al realizar el análisis de las manchas y contrastarlas con muestras de los padres de la menor, se confirmó que se trataba de sangre y había coincidencias genéticas.

Fueron analizados videos y se encontró que previo a la desaparición de la joven, Gabriel Rafael 'N' portaba las botas objeto del análisis.

Se observó que durante el recorrido que hizo Kimberly el día de su desaparición aparecía en los videos el vehículo sedan conducido presuntamente por Paulo Alberto 'N'.

La Fiscalía informó que los señalados no proporcionaron información sobre el paradero de Kimberly, por lo que continúan los actos de investigación y búsqueda de la menor, bajo la premisa de que la joven sigue con vida.

En la audiencia estuvo presente Jaqueline Hernández, mamá de Kimberly, quien señaló que lo que más le interesa es localizar a su hija.

¿Cómo se castiga el delito de desaparición?

La dependencia detalló que Gabriel Rafael 'N' y Paulo Alberto 'N' fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde este jueves se les vinculó a proceso. Cabe señalar que el delito de desaparición cometido por particulares se castiga con una sanción aplicable de entre 25 y 50 años de prisión.

Esta condena podría incrementarse cuando la víctima sea niña, adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona adulta.

