Hallan Inconsciente a Doctora del IMSS que Agredió a Familiares de Paciente en Quintana Roo

La doctora del IMSS que se volvió viral por golpear a los padres de un menor que atendía en Playa del Carmen, Quintana Roo, fue hallada inconsciente afuera de un inmueble; esto ocurrió.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este miércoles afuera del edificio de su departamento ubicado en el Fraccionamiento Las Brisas.

Noticia relacionada: VIDEO: Captan Agresión de Doctora del IMSS a Padres de Menor Enfermo

Los servicios de emergencia se movilizaron hasta el sitio, luego de varios reportes de vecinos que señalaban que una mujer estaba inconsciente en la vía pública.

De inmediato, los elementos de la Policía Turística, del Grupo Especializado en la Atención a la Violencia Familiar y de Género y elementos de Protección Civil se acercaron a ella para realizar una revisión médica y verificar su estado de salud.

VIDEO: Captan Agresión de Doctora del IMSS a Padres de Menor Enfermo

¿Qué le pasó a la doctora del IMSS acusada de agresión?

Luego de una inspección rápida, los especialistas determinaron que no presentaba lesiones visibles, pero sí mostraba signos de intoxicación etílica. Después se percataron que era la doctora del IMSS que un día antes se hizo viral por golpear a los papás de un niño que le reclamaron por no atender a su hijo.

Aunque insistieron en brindarle apoyo, la mujer se negó e insultó a los paramédicos y repentinamente comenzó a rezar; los servicios de emergencia se retiraron de la zona.

Sin embargo, la mujer no se quedó sola en el lugar, pues la Policía de Género se quedó con ella para garantizar su integridad y posterior traslado a una valoración médica.

En tanto, las autoridades indicaron que harán el seguimiento correspondiente para conocer su estado de salud y descartar el consumo de otras sustancias.

Historias recomendadas:

EPP