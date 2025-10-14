Investigan a Doctora del IMSS por Agresión a Papá de Niño que Recibe Atención Médica  

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se investiga el altercado entre una doctora del instituto y el papá de un niño que reclamaba atención médica para su hijo en el Hospital General de Zona No.18 en Playa del Carmen, Quintana Roo.

En redes sociales, circula el video donde se escuchan los reclamos por parte de la familia del niño, asegurando que llevan tres horas esperando para que los médicos atiendas la emergencia.

Luego se escucha decir al padre de familia que la medica les “hace muecas”, momento en que inicia la agresión por parte de la doctora, quien se abalanza contra el hombre, en su intento de quitarle el celular.

Investigan a doctora por agresión a derechohabientes

Ante esta situación, el IMSS indicó que reprueba las conductas que impliquen cualquier tipo de agresión que atente contra la dignidad de derechohabientes o personal institucional.

Se ha iniciado una investigación administrativa con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme al Reglamento de Trabajo y el Código de Ética del IMSS.

El menor recibe atención médica en el área de Urgencias de Pediatría, donde permanece bajo vigilancia del personal especializado.

El IMSS en Quintana Roo refrendó su compromiso con el respeto, el trato digno y la atención oportuna en todos sus servicios.

Con información de N+

