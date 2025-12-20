Mbappé Empata Récord de 59 Goles de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid

El partido Real Madrid vs Sevilla que se disputó este sábado 20 de diciembre, terminó con triunfo para el conjunto merengue. Esta victoria por marcador de 2-0 deja al equipo de Xabi Alonso a tan sólo un punto de alcanzar al Barcelona, aunque con un partido más que los culés.

Más allá del triunfo, los reflectores se fueron con Kylian Mbappé, pues el delantero del Real Madrid convirtió un gol y con ello empató un récord histórico de Cristiano Ronaldo con el equipo de la capital española.

Mbappé igualó el récord de Cristiano Ronaldo

El récord en cuestión se refiere al de más goles anotados en un año natural con la camiseta del Real Madrid. Cristiano Ronaldo era quien poseía esa marca al haber anotado 59 goles en el 2013.

Sin embargo, ahora Mbappé ha igualado esa marca gracias a que marcó el segundo tanto del encuentro De esta manera, el astro francés llegó a 59 tantos convertidos con la camiseta blanca en lo que va del 2025.

