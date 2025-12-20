Anthony Joshua Desbarata el Mito de Jake Paul: Lo Derrota con Potente Nocaut en el Sexto Round

Jake Paul no pudo romper las quinielas y cayó estrepitosamente en el sexto round ante un poderoso cruzado de derecha de Anthony Joshua, en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La riña lucía desproporcionada no solo por el tamaño y tonelaje de Joshua, también por el récord del británico, quien hizo valer su experiencia sobre los encordados, al sumar su victoria 29 (26 nocauts).

Sin duda se trató más de un negocio redondo, con una bolsa de casi 190 millones de dólares, que de una pelea pareja entre dos pugilistas de abolengo.

Anthony Joshua celebra su victoria ante Jake Paul. Foto: Reuters

Un huidizo Jake

La afrenta no fue lo que se esperaba: un Jake huidizo para no caer en las garras del depredador y un Joshua que fue prudente ante el creador de contenido que devino en boxeador.

Fue tal lo exasperante del duelo que el réferi Christopher Young tuvo que conminarlos a batirse en guantes bajo la ruda frase: "Los fanáticos no pagaron para ver esta porquería".

Como buen bravucón, Paul intentó sacar de quicio a su rival con muecas y gestos hasta que un precavido Anthony apretó la maquinaria y comenzó el declive del estadounidense.

Paul intenta levantarse mientras el réferi le da conteo de protección. Foto: Reuters

"¡Wow!", dice Paul

El final del chico de las redes comenzó en el quinto asalto, cuando visitó por primera vez la lona; un asalto después, vino la caída contundente en el esquinero.

Evidentemente cansado, Paul, quien lució un calzoncillo en rojo y amarillo, en honor a Hulk Hogan, fue arrinconado en una de las esquinas de cuadrilátero.

Aunque se salvó de un volado de izquierda, bajó la guardia y dejó descubierta la faz, plena y asustada, para recibir un derechazo en el 'botón' que lo hizo caer.

En las imágenes, se ve al rubio con los ojos desorbitados y pronunciando un contundente "¡wow!", ante la fuerza del obús lanzado por su oponente. Ese fue el final.

Jake yace en la lona, mientras el tercero sobre la superficie manda a Joshua a su esquina. Foto: Reuters

¿Mandíbula fracturada?

Anthony Joshua, de 36 años, habló de su rendimiento en tierras floridenses y reconoció a quien tuvo bien parársele enfrente para ser castigado.

No fue mi mejor desempeño, en mi mente estaba derrumbar a Jake Paul, castigarlo, quería haberlo hecho antes, pero quiero darle el reconocimiento por haberme enfrentado y porque se paró como un hombre. A todo hombre que se ponga los guantes hay que darle su respeto

Por su parte, Paul, de 28 años, declaró que se cansó ante el peso del británico e incluso señaló que sufrió una fractura.

Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo

El rostro de Jake Paul muestra las huellas de la batalla. Foto: Reuters

Rachas y regresos

Jake Paul no pudo hilar su séptima victoria tras vencer en las seis previas a pugilistas de la talla de Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. Su palmarés se quedó en 12 ganadas (7 KO) y dos derrotas, una por la vía del cloroformo.

Por su parte, Anthony Joshua, quien quedó con 29 triunfos (26 KO) y 4 derrotas (2 KO), mostró un bajo nivel después de un año de inactividad arriba de los ensogados. Además de reconocer a su rival de la noche, se dio tiempo de retar a Tyson Fury.

Sin embargo, con lo hoy mostrado, se ve difícil que AJ pueda hacer algo contra el también excampeón mundial en la división de los mastodontes.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y AFP

ICM