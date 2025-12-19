Jake Paul vs Anthony Joshua: Horario y Detalles de la Polémica Pelea de Box

Todo está listo para que se lleve a cabo el combate Jake Paul vs Anthony Joshua, que ha generado gran polémica y preocupación. Y es que el controvertido youtuber convertido en boxeador se enfrentará a un peleador que es mucho más alto y fuerte que sus anteriores rivales.

Jake Paul está acostumbrado a las polémicas y a dar de qué hablar. Desde que decidió subirse al ring, sus peleas se han convertido en espectáculos lucrativos y vistos por millones de personas. Y ahora no es la excepción, ya que la bolsa que se repartirán el influencer y Anthony Joshua será de 184 millones de dólares.

La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua cuenta con el respaldo de una importante plataforma de streaming, que la transmitirá en exclusiva, pero ha generado una gran avalancha de críticas. Incluso expertos y boxeadores han manifestado su preocupación por el combate.

Ha pasado más de un año desde que Jake Paul se subió al cuadrilátero para medirse con Mike Tyson. Y aunque venció al excampeón de los pesos pesados, el triunfó no dejó de causar controversia.

Envalentonado, Jake Paul ahora va contra otro pugilista de peso pesado. Pero es muy diferente al veterano Tyson, de 58 años. Porque Joshua está en buena forma, tiene 36 años, es veloz y su pegada es tremenda.

Con una foja de 13 combates ganados, 7 de ellos por nocaut, y uno perdido, Jake Paul ha derrotado al pugilista Julio César Chávez Jr. y a excampeones de la UFC como Nate Díaz o Anderson Silva.

Su rival en turno, Anthony Joshua, es el más peligroso que le ha tocado enfrentar. Además de campeón olímpico en Londres 2012, este pugilista ha sido monarca de la WBA y la WBO, entre otras asociaciones mundiales de boxeo.

Jake Paul vs Anthony Joshua: ¿A Qué Hora es Hoy en México la Pelea de Box?

La pelea Jake Paul vs Anthony Joshua se llevará a cabo este viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami. La función está pactada para iniciar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

En el pesaje previo quedaron claras las diferencias entre ambos púgiles: Joshua, de 1.98 metros, pesó 110 kilogramos, doce más que Jake Paul (98 kgs y 1.85 metros).

De hecho, el promotor Eddie Hearn, quien trabaja con Joshua desde hace tiempo, describió la pelea como un "desequilibrio catastrófico".

Mientras que la Junta Británica de Control declaró que no hubiera aprobado la pelea por motivos de seguridad.

Algunos boxeadores han advertido que, dada la enorme diferencia de nivel, tamaño físico y talento, el youtuber Jake Paul corre peligro de sufrir lesiones graves. Por ejemplo, el excampeón David Haye advirtió que la pelea podría ser el "último día en la Tierra" para Paul.

Amir Khan, excampeón británico de peso superligero, afirmó que “esto podría ser el fin de los youtubers que se enfrentan a boxeadores profesionales. Porque solo hace falta un golpe. Una mala noche, un golpe certero, y alguien puede resultar gravemente herido. Hemos visto cómo la vida de una persona puede cambiar por completo".

Pero Anthony Joshua insiste en que se ha tomando la pelea tan en serio como cualquier otra de su carrera:

Para ser sincero, le voy a destrozar la cara, le voy a destrozar el cuerpo, lo voy a pisotear

Michael Bisping, miembro del Salón de la Fama de la UFC y comentarista, ha descartado una victoria inesperada al estilo David contra Goliat: "No hay forma en este mundo de que esta pelea termine con Jake Paul noqueando a Anthony Joshua. Si esta es una pelea de verdad, y aparentemente lo es, hay muchas posibilidades de que alguien salga herido, y lamento decir que no será Anthony Joshua".

