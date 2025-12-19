Alonso Aceves al Monterrey: Rayados Confirma a su Primer Refuerzo para Liga MX Clausura 2026

Luego de la salida de Sergio Ramos, el club Monterrey busca apuntalar su zona defensiva de cara al Torneo Clausura 2026. Por ello es que ya firmó a su primer refuerzo: se trata del zaguero mexicano Alonso Aceves.

La noticia la dio a conocer el club regiomontano a través de sus redes sociales, en donde señaló que “con el objetivo de fortalecer al plantel de Rayados de cara al inicio del Torneo Clausura 2026, el Club de Futbol Monterrey anuncia la incorporación de Alonso Aceves”.

Y además, los Rayados resaltaron las cualidades del futbolista: “El defensa zurdo mexicano, de 24 años de edad, destaca por su velocidad, fuerza física, proyección ofensiva y disparo de larga distancia”.

De igual manera informaron que Alonso llega en compra definitiva y que firmó un contrato por cuatro años, así que se planea que vista la camiseta de los Rayados hasta el 2029.

Los Tuzos también aprovecharon para agradecer la estancia de Alonso en el club y le desearon lo mejor:

Aquí te formaste, debutaste, consolidaste y triunfaste como un ejemplo del talento Tuzo. ¡Éxito en tu camino, Alonso!



¿Quién es Alonso Aceves, nuevo refuerzo de los Rayados de Monterrey?

Alonso Aceves, de 24 años, se desempeña como defensa lateral y es canterano del Pachuca. Ha tenido un desempeño ascendente y se consolidó como titular de los Tuzos en el recién concluido torneo Apertura 2026.

Antes de consolidarse en el Pachuca, Aceves dio el salto a Europa para jugar en la Segunda División con el Real Oviedo. En el 2023 fue prestado al Chicago Fire de la MLS, antes de volver a vestir la casaca de los Tuzos en el Clausura 2024.

Con la contratación de Alonso Aceves, el Monterrey busca darle mayor solidez a la defensiva para competir al más alto nivel en los torneos de la Liga MX y la Concachampions.

Con información de N+

RGC