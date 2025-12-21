Barcelona Termina 2025 Como Líder en España; ¿Cuándo Regresa el Futbol de LaLiga en 2026?

Se acaba el año y, con él, la mayoría de las ligas de futbol en Europa y el mundo, harán una pausa. En España se ha jugado la Fecha 17, misma que marca el final de la actividad futbolística en 2025, y el FC Barcelona ha asegurado finalizar el año como líder de LaLiga. El conjunto culé, vigente campeón del futbol español, se enfila al bicampeonato, pues tiene 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y aunque aún quedan más de la mitad de jornadas por jugarse, tienen en sus manos la posibilidad de repetir el título.

El último partido del 2025 para el cuadro blaugrana fue ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, donde consiguieron su decimoquinto triunfo de la temporada al imponerse por marcador de 0-2. Gracias a los goles convertidos por Raphinha y Lamine Yamal, el Barça sumó tres puntos más y llegó a 46 unidades, siendo líder de la competición.

¿Cuándo se reanuda el futbol en España?

La Fecha 17 del futbol español terminará oficialmente el próximo lunes 22 de diciembre con el duelo Athletic vs RCD Espanyol. Con ese partido se termina la actividad futbolística de la primera división en España, la cual se reanudará hasta el viernes 2 de enero, cuando Rayo Vallecano y Getafe inauguren la Jornada 18. Un día después, Barcelona se verá las caras ante su rival de ciudad, el Espanyol.

Por su parte, el Real Madrid tendrá que enfrentar al Real Betis cuando se reanude el futbol en España.

Tabla de posiciones en LaLiga al terminar 2025

Aquí te dejamos los seis primeros lugares de la tabla de posiciones en el futbol español al terminar el año:

FC Barcelona - 46 pts. Real Madrid - 42 pts. Atlético de Madrid - 37 pts. Villarreal - 35 pts. Espanyol - 30 pts. Real Betis - 25 pts.

