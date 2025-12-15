¿Qué Equipos de la NFL Ya Están Eliminados de la Postemporada?

La temporada regular 2025 de la NFL está a punto de terminar. Este lunes 15 de diciembre, Pittsburgh y Miami jugarán el último partido de la Semana 15, tras lo cual únicamente quedarán tres jornadas más por disputarse y aunque aún hay mucho en juego, ya hay varios equipos que están eliminados de la postemporada. Entre ellos se encuentra el actual subcampeón del Super Bowl, los Jefes de Kansas City, quienes tras su derrota ante los Cargadores de Los Ángeles, perdieron toda posibilidad de entrar a los Playoffs.

En total y hasta el momento, son doce los equipos que ya están eliminados de la postemporada en la NFL. En ese sentido, la mayor sorpresa en esa lista es precisamente la de los Chiefs, quienes no solamente habían llegado al último Súper Tazón, sino que además no habían quedado fuera de los Playoffs desde el 2014, siendo esta la primera vez que su mariscal de campo, Patrick Mahomes, se perderá la postemporada.

Equipos eliminados en la Conferencia Americana

Esta es la lista de los equipos de la Conferencia Americana que ya están eliminados de la contienda por un boleto a la postemporada de la NFL. También te dejamos su récord de triunfos y derrotas en lo que va de la campaña hasta la Semana 15.

Las Vegas Raiders (2 ganados y 12 perdidos)

Tennessee Titans (2 ganados y 11 perdidos)

Cleveland Browns (3 ganados y 11 perdidos)

New York Jets (3 ganados y 11 perdidos)

Cincinnati Bengals (4 ganados y 10 perdidos)

Kansas City Chiefs (6 ganados y 8 perdidos)

Equipos eliminados en la Conferencia Nacional

Estos son los equipos pertenecientes a la Conferencia Nacional que no jugarán la postemporada en la NFL y sus respectivas marcas de victorias y derrotas hasta la Semana 15.

New York Giants (2 ganados y 12 perdidos)

Arizona Cardinals (3 ganados y 11 perdidos)

New Orleans Saints (3 ganados y 10 perdidos)

Washington Commanders (4 ganados y 10 perdidos)

Atlanta Falcons (5 ganados y 9 perdidos)

Minnesota Vikings (5 ganados y 8 perdidos)

