J Balvin y Natanel Cano Cantan en Último Concierto de Bad Bunny en CDMX.

Bad Bunny cerró su gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" en la Ciudad de México este 21 de diciembre y en su último concierto tuvo como invitado a Natanael Cano, pero los miles de asistentes al Estadio GNP vivieron un reencuentro memorable porque J Balvin apareció de sorpresa.

Luego de las emociones con Julieta Venegas, la invitada del pasado viernes, aumentaron las expectativas sobre quién sería el artista al final de la residencia del puertorriqueño en la capital del país, pero esta noche los fanáticos fueron asombrados.

El primero en salir a escenario con Bad Bunny fue el sonorense, exponente del subgénero de los corridos tumbados, que cantó "Soy el diablo" en "La Casita".

Y cuando todo parecía haber concluido, J Balvin salió a escena para interpretar "La Canción", coautoría del colombiano y el boricua para el álbum Oasis de 2019.

Minutos después, usuarios inundaron las redes sociales con clips de las presentaciones, catalogando el reencuentro como algo histórico, digno del cierre de la última fecha de los ocho conciertos ofrecidos por Bad Bunny en la CDMX.

Miles de fanáticos lamentaron no haber presenciado el momento, pero insistieron en que la colaboración fue destacada este domingo, luego del distanciamiento de los últimos años. FOMO (Fear Of Missing Out, en inglés, traducido como miedo a perderse algo) fue la palabra más repetida entre quienes se enteraron a distancia.

Algunos comentarios fueron los siguientes: "no puedo con lo de J Balvin y Bad Bunny DIOS MIOOOOO", "J Balvin junto a Bad Bunny en MX cantando La Canción en vivo, de verdad, no lo hubiera imaginado. México es el país consentido del conejo"; "maldita sea, J Balvin en México y yo aquí en mi cuarto arrepentida de no ir"; "Benito como vas a sacar a J Balvin y a nata el mismo día, QUE FOMO".

ASJ