Se Registra Megaincendio en Aguascalientes; las Llamas Se Ven de Diferentes Puntos de la Ciudad

En Aguascalientes, un megaincendio sorprendió a los ciudadanos durante la noche de este domingo 21 de diciembre. El siniestro ocurrió en la 45 Norte, sin embargo, es visible en diferentes puntos de la ciudad.

Elementos de Protección Civil del Estado trabajan para combatir el fuego, el cual, crece rápidamente. Según autoridades, el incendio comenzó en pasto seco, en un predio ubicado a la altura del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes.

¿Hay lesionados por el megaincendio en Aguascalientes?

Hasta el momento no hay personas lesionadas ni daños mayores, sin embargo, el fuego se propaga con fuerza. Además, cerca de la zona incendiada hay diversos establecimientos, entre ellos una gasolinera.

Video: Fuerte Incendio en Parque Industrial de Aguascalientes Genera Intensa Movilización.

