Trump Nombra a Jeff Landry Como Enviado Especial Para Groenlandia: ¿Qué Significa?

El presidente Donald Trump anunció este domingo 21 de diciembre de 2025 el nombramiento de Jeff Landry, gobernador de Louisiana, como Enviado Especial de Estados Unidos para Groenlandia. El anuncio se realizó a través de la red social Truth Social.

En su mensaje, Trump señaló que Landry:

comprende cuán esencial es Groenlandia para nuestra Seguridad Nacional, y promoverá firmemente los intereses de nuestro país para la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y del mundo

La designación de un enviado especial hacia este territorio autónomo de Dinamarca se produce en un contexto de interés reiterado de la administración Trump por establecer mayor presencia estadounidense en la isla ártica. El mandatario estadounidense ha vinculado públicamente sus intenciones con Groenlandia a motivos de seguridad nacional.

No se han especificado las funciones exactas que desempeñará.

La isla, con aproximadamente 57 mil habitantes distribuidos en 2.2 millones de kilómetros cuadrados, posee importancia estratégica por su ubicación geográfica en el Ártico y sus recursos naturales. El 80 por ciento de su territorio está cubierto permanentemente de hielo.

Posición de Groenlandia ante interés estadounidense

Este nombramiento ocurre después de que Groenlandia manifestara públicamente su rechazo a integrarse a Estados Unidos. En marzo de 2025, Múte B. Egede, primer ministro de Groenlandia, respondió a declaraciones previas de Trump sobre el tema.

Así lo afirmó Egede en su perfil de Facebook:

Groenlandia es nuestra. No queremos ser estadounidenses, tampoco daneses, somos groenlandeses. Los estadounidenses y su líder deben entenderlo. No estamos en venta y no pueden adquirirnos sin más, porque nuestro futuro lo decidimos nosotros en Groenlandia

La declaración del primer ministro groenlandés surgió después de que Trump expresara en su discurso ante el Congreso estadounidense:

Tengo un mensaje esta noche para la increíble gente de Groenlandia: apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro y, si así lo eligen, les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América

Lars Løkke Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, señaló en una rueda de prensa en Helsinki que los groenlandeses desean "aflojar sus lazos con Dinamarca" y que se trabaja hacia una relación "más igualitaria", pero aclaró no tener indicios de que quieran integrarse a Estados Unidos.

Groenlandia posee desde 2010 un Estatuto de autonomía que reconoce el derecho de autodeterminación. Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria apoyan la independencia, aunque difieren en los tiempos y métodos para lograrla. El territorio depende en gran medida de la ayuda económica de Dinamarca, que representa el 40 por ciento de sus ingresos, y tiene en la pesca su principal actividad económica, constituyendo el 90 por ciento de sus exportaciones.

