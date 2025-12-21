Temblor Hoy en México: Sismo de Magnitud 5.2 Sacude Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que la noche de este domingo 21 de diciembre se registró un sismo de magnitud 5.2 al suroeste del estado de Chiapas, lo que generó la activación de los protocolos de monitoreo por parte de las autoridades de Protección Civil.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 20:20 horas y tuvo su epicentro a 141 kilómetros al suroeste de Mapastepec, en la costa chiapaneca, con una profundidad de 12 kilómetros. Debido a estas características, el sismo fue percibido de manera ligera en algunas zonas cercanas al epicentro, sin que se reportaran afectaciones mayores de forma inmediata.

Tras darse a conocer la magnitud del temblor, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que mantiene comunicación permanente con las unidades estatales y municipales de Protección Civil, a fin de llevar a cabo una evaluación preliminar de las posibles afectaciones en comunidades cercanas a la región donde se localizó el epicentro.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 141 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 21/12/25 20:20:21 Lat 14.29 Lon -93.46 Pf 12 km pic.twitter.com/pnPFnt3VLr — Sismológico Nacional (@SSNMexico) December 22, 2025

Tras temblor, sin registro de daños materiales

Las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se tiene registro de daños materiales ni de personas lesionadas derivado del movimiento telúrico; no obstante, los recorridos de supervisión continúan para descartar cualquier eventualidad, especialmente en zonas rurales y costeras.

La CNPC reiteró el llamado a la población a mantener la calma, atender las recomendaciones de seguridad y mantenerse informada a través de fuentes oficiales. Asimismo, recordó la importancia de revisar los planes familiares de protección civil y de identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo, ante la posibilidad de réplicas.

El SSN continúa con el monitoreo de la actividad sísmica en el país y exhortó a la ciudadanía a no difundir rumores y a consultar únicamente información verificada emitida por las autoridades correspondientes.

