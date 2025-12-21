Fuerte Incendio Moviliza a Bomberos en Chilpancingo, Guerrero

Un incendio en un taller mecánico ubicado en la colonia Haciendita-Aeropuerto movilizó esta noche a elementos de bomberos estatales y municipales, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero.

De acuerdo con el reporte difundido en redes sociales alrededor de las 19:00 horas, bomberos de la dependencia estatal, en coordinación con bomberos del municipio de Chilpancingo, atendieron el siniestro registrado sobre la avenida Llano Grande.

Las fotografías difundidas por la dependencia estatal muestran intensas llamas en el interior del taller mecánico, así como el trabajo de los elementos de emergencia para controlar el fuego. Las imágenes evidencian la magnitud del incendio y la presencia de unidades contra incendios en el lugar.

Previo a la información oficial, circularon reportes con distintas ubicaciones del incendio, incluyendo la colonia San Rafael norte, una planta de gas LP en Buganvillas y un pastizal en un lote baldío, todas en la zona norte de la ciudad.

