¿Cuándo Termina la Huelga del Monte de Piedad? Dan Mensaje sobre Apertura de Sucursales

El Nacional Monte de Piedad compartió un mensaje en el que detalló cuándo termina la huelga de trabajadores que comenzó en el mes de octubre de 2025.

La reapertura del Nacional Monte de Piedad sigue sin una fecha definida, debido a la huelga de trabajadores que mantiene suspendidas sus operaciones al día de hoy, 31 de diciembre de 2025. La institución informó que, mientras el conflicto laboral continúe activo, no es posible reanudar la atención al público en ninguna de sus sucursales.

A través de un mensaje dirigido a usuarios y clientes, el Monte de Piedad explicó que comprende la incertidumbre que genera no contar con un día exacto para volver a abrir, especialmente para quienes tienen empeños en curso o trámites pendientes. Sin embargo, aclaró que la suspensión del servicio es consecuencia directa del paro laboral iniciado por el Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad.

La institución señaló que, mientras no se alcance un acuerdo que ponga fin a la huelga, las sucursales permanecerán cerradas. No obstante, aseguró que existen negociaciones activas y trabajo constante para resolver la situación lo antes posible.

¿Qué pueden hacer los clientes mientras no abren el Nacional Monte de Piedad?

Durante este periodo, el Monte de Piedad recomendó a las personas con dudas sobre sus empeños o servicios:

Consultar la información y beneficios disponibles en su página oficial.

Comunicarse exclusivamente por los canales oficiales de atención al cliente para recibir orientación confiable.

