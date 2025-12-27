Huelga en Nacional Monte de Piedad: ¿Abrirán Sucursales el 1 de Enero de 2026? Esto se Sabe

Un total de 302 sucursales de Nacional Monte de Piedad siguen sin actividades en México, debido a la huelga que inició el 1 de octubre de 2025.

El conflicto entre el sindicato y la administración continúa sin una solución al cierre del año. Por consiguiente, hay dudas sobre si las sucursales del Nacional Monte de Piedad abren sus puertas el primer día del 2026, para así los usuarios puedan acudir a la compañía para enfrentar la llamada cuesta de enero.

La protesta de los trabajadores se extiende tras el fracaso de las pláticas por quinta ocasión. Además, la renuncia del director general de la institución suma un factor a la incertidumbre de los 5 millones de usuarios. Las banderas de huelga permanecen en los accesos de las sedes de las entidades del país.

Ante esta situación, los clientes tienen la opción de acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para la presentación de denuncias por la demora en la entrega de sus pertenencias.

Los empleados del Nacional Monte de Piedad detuvieron las labores por la falta de acuerdos en el contrato. El sindicato señala una cantidad de violaciones a las cláusulas. Entre las peticiones de los trabajadores figuran el aumento al salario y el respeto a los derechos de los empleados. También, el grupo busca la firma de convenios para la estabilidad de la planta de trabajadores. Sin embargo, los representantes del sindicato indican que el ritmo de las pláticas con la gerencia no cumple la expectativa.

¿Dónde puedo pagar ante el cierre de sucursales del Monte de Piedad?

A pesar del cierre de las instalaciones, la institución ofrece alternativas para los trámites de los clientes. Los usuarios del Nacional Monte de Piedad cuentan con la posibilidad de realizar abonos por medio de Mi Monte Web y la aplicación móvil Mi Monte App.

Asimismo, se pueden utilizar las cajas de los bancos Banamex o el sistema de banca por internet de dicha empresa. Otras alternativas incluyen los pagos en tiendas de conveniencia y el envío de dinero mediante transferencias del sistema SPEI. Aunque cabe señalar que para estos procesos, el cliente requiere la obtención de referencias de pago en el sitio de internet de la institución.

¿Cómo pagar en el portal digital del Monte de Piedad?

Mediante internet se permite la continuidad de los pagos de las boletas. Primero, debes iniciar sesión en el portal Mi Monte con el correo y la clave de acceso. En caso de carecer de un perfil, el sitio solicita el registro de los datos del usuario. Después, tienes que ubicar el apartado de boletas para la selección de los artículos. En esta sección, el sistema muestra las opciones para el refrendo o el desempeño de las prendas.

Posteriormente, el cliente revisa la cifra total y presiona el botón para el pago. El portal solicita los datos de la tarjeta de débito o de crédito para el cobro del monto. La plataforma permite el almacenamiento de la información de la tarjeta para operaciones en el futuro.

Al final, el usuario confirma la transacción y el sistema refleja el dinero en el momento. La institución recomienda la conservación del contrato para el retiro de los objetos en la sucursal una vez que el conflicto concluya.

¿Abrirán sucursales del Monte de Piedad el 1 de enero de 2026?

En resumen, el conflicto laboral impide la apertura de las puertas el primer día del año 2026.

Por ello, los usuarios deben utilizar los medios alternos mencionados anteriormente para evitar la pérdida de sus bienes ante la extensión del paro.

Además se recomienda estar preparado ante la necesidad de empeñar algún bien, en especial en esa época del año, conocida como la cuesta de enero debido a los gastos que se hicieron durante las fiestas decembrinas.

