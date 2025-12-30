¿Dónde Ver En Vivo Concierto de Fin de Año CDMX 2025? Duración y Artistas del Evento en Reforma

¿Ya tienes plan para recibir el Año Nuevo 2026? La Ciudad de México ha preparado un evento al que denominó 'la Fiesta Electrónica más Grande del Mundo' este 31 de diciembre. Y en N+ te decimos dónde podrás seguir la transmisión de la celebración de Fin de Año en vivo, su duración y qué artistas se presentarán.

La invitación es para todo público y la cita es el próximo miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 18:00 horas en Paseo de la Reforma, donde se ha instalado un escenario al aire libre para despedir este año.

La idea es dar la bienvenida al nuevo ciclo con música, baile y mucha buena vibra con la participación de destacadas figuras nacionales e internacionales que van desde el electro-pop, hasta la experimentación electrónica.

Video: Cobertura Especial N+: Acompáñanos para Celebrar la Llegada del Año Nuevo 2026

¿Dónde ver en vivo la transmisión del Concierto de Fin de Año CDMX?

Si optas por quedarte en casa para la celebración de Año Nuevo, puedes observar la transmisión de N+ Foro donde se compartirán detalles de la celebración en Paseo de la Reforma, así como otros rincones de la Ciudad de México y todo el país.

Puedes seguir la transmisión en vivo de N+ Foro en televisión, ViX y Youtube a partir de las 22:00 horas.

Además habrá una cuenta regresiva para recibir el Nuevo Año 2026.

¿Quiénes estarán en el Evento de Fin de Año en Reforma?

La lista es amplía y fue pensada para todo público, entre los "headliners" contemplados para este 31 de diciembre de 2025 están los siguientes:

MGMT DJ SET (EEUU)

ARCA DJ SET (VEN)

KAVINSKY (FRA)

MARIANA BO (MÉX)

3BALLMTY (MÉX)

VEL (MAR/FRA)

RAMIRO PUENTE (MÉX)

JEHNNY BETH (FRA)

Las pruebas de sonido iniciaron el martes 30 de diciembre en preparación para el magno evento de música electrónica. El acceso al evento es gratuito y sin restricción de edad.

Video: Cierres en Reforma por Preparativos de Año Nuevo 2026

¿Cuánto durará el Concierto de Fin de Año en Reforma?

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México dio a conocer que el evento arrancará a las 20:00 horas del miércoles 31 de diciembre y se prevé que concluya en punto de las 02:00 horas del jueves 1 de enero de 2026.

En total, el evento tendrá una duración de seis horas.

¿Habrá concierto en el Zócalo por Fin de Año 2025?

Recuerda que este 31 de diciembre de 2025 no habrá conciertos de Fin de Año en el Zócalo de Ciudad de México, dado que la fiesta para recibir el nuevo ciclo se trasladó al Paseo de la Reforma.

El Festival Luces de Invierno no tendrá actividades musicales ni presentaciones el 31 de diciembre ni el 1 de enero de 2026. Será a partir del sábado 2 del mes cuando retome las actividades, para finalizar el día 4.

