¿Habrá Concierto Gratis en el Zócalo de CDMX el 31 de Diciembre 2025? Actividades y Horarios

Las celebraciones de las Fiestas Decembrinas continúan en Ciudad de México con el Festival Luces de Invierno en la explanada del Zócalo, cuyo programa incluye distintas actividades y puestas en escena. Si estás libre estos días y te preguntas si habrá conciertos gratuitos este 31 de diciembre, en N+ te adelantamos cuál es la agenda para esta Nochevieja.

Prepárate porque la capital echará la casa por la ventana, y tiene preparado una emblemática Fiesta de Fin de Año en el Paseo de la Reforma, para celebrar la llegada del 2026.

Ésta se suma a los eventos que se han desarrollado en el marco de las Fiestas Decembrinas y que incluyen árboles de nochebuenas en la explanada del Zócalo, un Nacimiento Monumental y el túnel de luz más grande de México.

Video: Anuncian Show de Música Electrónica por Fiesta de Año Nuevo 2026 en Reforma, CDMX

A estos eventos se suma la venta de artesanías en colaboración con la Secretaría de Turismo de Ciudad de México, cuyo horario de operación será de 10:00 a 19:00 horas.

En el Escenario principal del Zócalo se presentarán en total 76 conciertos de música tropical, son, norteña, danzón, rock, ska, sonideros, folklor, mariachi, villancicos, y un foro Navideño para Pastorelas

¿Hay concierto gratis en el Zócalo el 31 de diciembre de 2025?

Si bien las autoridades de Ciudad de México tienen planeadas una serie de actividades para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, en el Zócalo se suspenderán los conciertos del Festival Luces de Invierno.

De acuerdo con el Gobierno de Ciudad de México el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026 no se tiene programada la presentación de ninguna agrupación. Es decir que sólo se podrán visitar los Árboles de Nochebuenas y el Nacimiento Monumental.

¿Cuál será el horario de la Fiesta de Fin de Año en Paseo de la Reforma?

El Gobierno de la Ciudad de México pretende que la celebración de Fin de Año, a celebrarse el 31 de diciembre de 2025, se convierta en la "Fiesta electrónica más grande del Mundo". Ésta se desarrollará entre las 18:00 a 02:00 horas en la avenida Paseo de la Reforma

De modo que la duración del evento será de seis horas, y abarcará el cambio de Año 2026.

Artistas en el evento del 31 de diciembre 2025

MGMT DJ SET

ARCA DJ SET

KAVINSKY

MARIANA BO

3BALLMTY

VEL

RAMIRO PUENTE

JEHNNY BETH

Video: Cierres en Reforma por Preparativos de Año Nuevo 2026

