¿De Cuánto Es el Premio Mayor del Sorteo Magno de Fin de Año 2025 de Lotería Nacional? Así Ganas

Si ganar más dinero está entre tus propósitos de Año Nuevo, el Sorteo Magno de Fin de Año 2025 es la oportunidad ideal para tentar a la suerte y convertirte en el ganador de la Lotería Nacional, este año. Si ya compraste tu cachito, en N+ te adelantamos de cuánto es el Premio Mayor y cómo lo puedes ganar.

Sin duda el Sorteo Magno es especial, sólo se celebra un par de ocasiones durante el año y participan 60 mil números, que van del 00001 al 60,000, por lo que si compraste un cachito, no te olvides consultar si resultaste ganador.

Tal como ocurrió con el Sorteo Gordo de Navidad, se trata de una oportunidad única de llevarte los sustanciosos premios que ofrece la Lotería Nacional, por lo que debes de estar pendiente de la fecha y hora a la que se celebran estos sorteos.

El Sorteo Magno del 31 de diciembre de 2025 se divide en cuatro series.

Video: Jubilación Ahorro y Finanzas para Adultos Mayores

¿Cuál es el Premio Mayor del Sorteo Magno de Fin de Año 2025?

La Lotería Nacional dio a conocer que en el Sorteo Magno que se celebrará el próximo 31 de diciembre de 2025, uno de cada cinco participantes gana. El Premio Mayor es de 78 millones de pesos, para quienes adquirieron las tres series.

Mientras que para aquellos que adquirieron cuatro series, el Premio Mayor es de 104 Millones de Pesos.

Los premios directos son aquellos que dan a conocer los Niños Gritones durante la celebración del Sorteo, cuya transmisión en vivo se puede seguir a través de los canales de Youtube de la Lotería Nacional. El 31 de diciembre se entregan 760 premios.

Mientras que los demás premios se reparten de la siguiente manera:

Si adquiriste dos series puedes ganar hasta 52 millones de pesos

Si adquiriste una serie puedes ganar hasta 26 millones de pesos

Si adquiriste un cachito puedes ganar hasta 1 millón 300 mil pesos

¿Cuánto vale un cachito del Sorteo Magno de Fin de Año 2025?

Un 'cachito' del Sorteo Magno tiene un costo de 120 pesos.

Una serie (20 cachitos) del Sorteo Magno tiene un costo de 1 mil 400 pesos

Tres series (60 cachitos) del Sorteo Magno tienen un costo de 7 mil 200 pesos

Video: Caja de Ahorro 2025 Que es y Como Funciona

¿Qué son los reintegros y cómo funcionan?

El Reintegro se determina si el último dígito es igual al último dígito del Premio Mayor o Segundo Premio. La Lotería Nacional informó que en cada Sorteo Magno se reparten 11,394 reintegros:

5,400 reintegros por la última cifra del Premio Mayor

5,994 reintegros por la última cifra del Segundo Premio

Historias Recomendadas