¿A Qué Hora y Dónde Ver En Vivo Sorteo Gordo de Navidad de Lotería Nacional del 24 de Diciembre?

¿Estás listo para tentar a la suerte? Este miércoles se celebra el Sorteo Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional, y en N+ te adelantamos a qué hora será y dónde podrás verlo en vivo este 24 de diciembre.

Se trata de una oportunidad única para ganar el Premio Mayor y volverte millonario, dado que el Sorteo Gordo de Navidad se celebra el 24 de diciembre de cada año con la participación de 80 mil billetes.

Se trata del Sorteo Gordo de Navidad 224 y los cachitos están a la venta tanto en el portal web MiLotería.mx, así como en los kioscos alrededor del país.

¿A qué hora es el Sorteo Gordo de Navidad 2025?

Si fuiste de los valientes que decidió arriesgarse y comprar un cachito de la Lotería, no te puedes perder de la transmisión en vivo para saber si eres el afortunado ganador de 204 millones de pesos.

De acuerdo con el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional, el Sorteo Gordo de Navidad iniciará a las 20:00 horas del miércoles 24 de diciembre de 2025, aunque la transmisión para observar cómo preparan el equipo que interviene en el sorteo está en vivo desde momentos antes.

¿Dónde ver en vivo la transmisión del Sorteo Gordo de Navidad del 24 de diciembre 2025?

La transmisión se puede seguir en vivo en el canal de Youtube de la Lotería Nacional, específicamente en el apartado de Juegos Tradicionales, ahí se debe ubicar el Sorteo Gordo de Navidad 224.

¿Cuánto puedo ganar en el Sorteo Gordo de Navidad y cuánto vale un Cachito?

Si estás pensando en comprar tu cachito de último minuto ten en cuenta que cada uno de estos tienen un costo de 120 pesos, mientras que el costo de una serie (20 cachitos) es de 2,400 pesos.

Si estás dispuesto a apostar el todo por el todo, el costo de dos series (40 cachitos) del Sorteo Gordo de Navidad es de 4 mil 800 pesos, tres serie 7 mil 200 pesos y las cuatro series (80 cachitos) de 9 mil 600 pesos.

Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad

Según el número de series que hayas adquirido será el monto del premio que obtengas como Premio Mayor.

Si adquiriste cuatro series puedes ganar 204 millones de pesos

Si adquiriste tres series puedes ganar 153 millones de pesos

Si adquiriste dos series puedes ganar hasta 102 millones de pesos

Si adquiriste una serie puedes ganar hasta 51 millones de pesos

Si adquiriste un cachito del Sorteo Gordo puedes ganar hasta 2 millones 550 mil pesos

