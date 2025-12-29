¿Qué Pasa Si Junto 50, 100 o 200 Pesos Todos los Jueves de 2026? Así Aplicas el Método de Ahorro
¿Y si entre tus propósitos de Año Nuevo contemplas comenzar a ahorrar? Esto puedes obtener al final del año, si empiezas en enero
¿Ya tienes tus propósitos de Año Nuevo? Si entre los retos para este nuevo ciclo tienes contemplado algún Método de Ahorro, en N+ te adelantamos qué pasa si te animas a guardar 50, 200 y 200 pesos cada jueves del año.
Ten en cuenta que cada año cuenta con 52 semanas, por lo que cuando te des cuenta tendrás una importante cantidad de dinero ahorrada, siempre que seas constante y cumplas con el reto de ahorro 2026.
Dado que este hábito puede ser complicado de cumplir por los múltiples gastos que se presentan durante el año, e incluso los imprevistos. Vale la pena que te retes a ti mismo con "un guardadito" que puedas cumplir.
Después, puedes continuar con otros métodos como "La Moneda Invisible" o Inversiones en Cetes. Lo primero es comenzar a crear el hábito de economizar gastos y guardar dinero.
¿Qué pasa si guardo 50, 200 o 200 pesos todos los jueves de 2026?
Si ya te convenciste que ahorrar es un gran propósito de Año Nuevo, para cumplir con este reto la recomendación es que inicies con un billete "chico", que no afecte de forma sustancial tu presupuesto de la semana.
Tomando en cuenta que un año tiene 52 semanas, y cada una de éstas un jueves, en realidad estarías guardando dinero 52 días.
¿Cuánto juntarás si guardas 50 pesos los jueves?
Todo se trata de matemáticas, por lo que si te animas a guardar 50 pesos por semana, al final del año tendrás 2,600 pesos ahorrados.
Este ahorro lo puedes hacer en billetes o en monedas, pero siempre cumpliendo con el objetivo semanal impuesto.
¿Y cuánto obtendrás si guardas 100 pesos los jueves?
Mientras que si decides aumentar el reto y te animas a guardar 100 pesos semanales, al final del 2026 tendrás un ahorro de 5,200 pesos. Para que sea más sencillo guardar ese "cachito" de tu dinero, puedes adquirir una alcancía o adaptar algún recipiente.
Esto ahorrarás si guardas 200 pesos los jueves
Ahora, si optaste por incrementar tu ahorro hasta 200 pesos semanales, al final del año el dinero que habrás juntado será una cantidad importante que podrás emplear para hacer algunos pagos, compras o inversiones en cetes.
Si fuiste constante y responsable con tu ahorro, al final del año habrás obtenido un total de 10,400 pesos.
¿Vale la pena ahorrar el cambio diario que te sobra?
Otra medida que te puede ayudar a generar el hábito del ahorro es guardar siempre el cambio. Aunque parezca insignificante guardar monedas de 2, 5 o 10 pesos, esta acción constante te permitirá juntar sumas importantes de dinero.
Estos ahorros los podrás emplear después para pagar algún imprevisto, una factura o incluso contribuir con tu meta de ahorro financiero. Este puede ser un gran paso previo para aprender a ahorrar para un viaje o un coche.
Lo ideal es que tengas un recipiente que te permita introducir el dinero, pero que dificulte su salida, para que no te veas tentado a "morder" tus ahorros.
