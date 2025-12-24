Resultados Lotería Nacional Hoy 24 de Diciembre: Números Ganadores Sorteo Gordo de Navidad 2025

Muchas personas esperan con ansias a que se realice la rifa de los 204 millones de pesos, por tal momento es momento de checar los resultados de la Lotería Nacional de hoy 24 de diciembre 2025, para que conozcas cuál fue boleto que cayó con el número ganador del premio mayor y la lista de premios y ganadores del Sorteo Gordo 224, que se realiza en conmemoración por la Navidad.

Para que no te pierdas nada de este juego, en una nota ya te mostramos el horario de la lotería nacional hoy 24 de diciembre y de cuánto es el premio mayor del Sorteo Gordo de la Navidad 2025.

¿A qué hora es el sorteo de la Lotería Nacional hoy?

El sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles 24 de diciembre se realizó a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

Además de los juegos tradicionales, también se realizan los electrónicos del Melate, Revancha y Revanchita, el Tris y Chispazo Clásico hoy miércoles.

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería Nacional de hoy?

El boleto ganador del premio mayor es el número , que asciende a una cifra de 204 millones de pesos para quienes compraron cuatro series completas.

Para el segundo lugar también hubo una buena cantidad de dinero, pues a casa se llevó la cifra de 12 millones 800 mil pesos. De ahí, la cifra va a la baja de forma considerable, pero aún así los premios son bastante atractivos una rifa poco común.

¿Cuáles son los resultados de la Lotería Nacional 24 de diciembre 2025?

Los participantes que no pudieron seguir la transmisión en vivo del sorteo de hoy viernes, a continuación les dejamos la lista de premios y números ganadores del Sorteo Gordo de la Navidad 224 de este día:

El número obtiene premio de 204,000,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 12,800,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 800,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 800,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 800,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 800,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

El número obtiene premio de 400,000.00 pesos.

¿Cómo ver la lista de premios del Sorteo Gordo de Navidad 2025 de hoy con los resultados?

La lista completa de números ganadores del Sorteo Gordo 224 en PDF se puede checar en el siguiente enlace. Solo hay que seleccionar la fecha del juego de la Lotería Nacional cuando esté disponible.

Para los que deseen comprobar boleto de la Lotería Nacional de hoy 24 de diciembre 2025, solo tiene que realizar estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Gordo". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

