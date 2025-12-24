Este miércoles, 24 de diciembre de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que muestra el comportamiento del mercado laboral mexicano.

De acuerdo con la ENOE, en noviembre de 2025 la población económicamente activa (PEA), es decir, con trabajo o que no tuvo, pero estaba en la búsqueda activa de uno, se ubicó en:

59.0 por ciento. Mientras que en el mismo mes, pero de 2024, fue de 60.0 por ciento.

La tasa de desocupación aumentó a 2.7 por ciento, ya que en el mismo mes de 2024, fue de 2.6 por ciento.

La tasa de subocupación, es decir, el porcentaje de población ocupada que buscó ofertar una mayor cantidad de tiempo de trabajo en su ocupación actual o en un empleo adicional, se estableció en 7.2 por ciento. En el penúltimo mes de 2024, fue de 8.9 por ciento.

La tasa de condiciones críticas de ocupación (a partir de salarios mínimos equivalentes, base enero de 2025) fue de 37.5 por ciento. En noviembre de 2024, fue de 34.5 por ciento.

Por su parte, la tasa de informalidad también aumentó al ubicarse en 54.8 por ciento. Mientras que en el mismo mes de 2024, fue de 54.6 por ciento.

Noticias relacionadas: Secretaría de Bienestar Lanza Últimas Vacantes de 2025 con Sueldos de hasta 39 Mil Pesos al Mes.

Así está la situación laboral en México

En noviembre de 2025, la PEA fue de 61.5 millones de personas de 15 años y más, es decir 59.0 %. Dicha cantidad significó una disminución de 152 mil personas en relación con noviembre de 2024.

Según sexo, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.1 % y la de hombres, de 74.6 por ciento. Respecto al año anterior, la participación de mujeres bajó 1.6 puntos porcentuales y la de hombres, 0.5 puntos porcentuales.

La población ocupada alcanzó 59.8 millones de personas3 (97.3 % de la PEA): una caída anual de 163 mil personas. Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 24.3 millones y la de hombres, de 35.5 millones: un descenso anual en ellas de 440 mil y un alza en ellos de 278 mil.

En el mismo mes, la población desocupada fue de 1.6 millones de personas, es decir, un crecimiento anual de 11 mil. La desocupación de mujeres se ubicó en 714 mil en noviembre de 2025 y en 705 mil en noviembre del año pasado. La desocupación de hombres se situó en 923 mil, mientras que en el penúltimo mes de 2024, en 921 mil.

La población no económicamente activa (PNEA) fue de 42.8 millones de personas4 (41.0 % de la población de 15 años y más): subió en 1.8 millones de personas respecto a noviembre de 2024.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

