Secretaría de Bienestar Lanza Últimas Vacantes de 2025 con Sueldos de hasta 39 Mil Pesos al Mes

La Secretaría de Bienestar lanzó esta semana una nueva serie de vacantes de trabajo dirigidas a pasantes y profesionales de distintos ramos como administración, contaduría, biología, desarrollo agropecuario, actuaría, entre otras.

Estas vacantes forman parte de la más reciente convocatoria pública dirigida a todo interesado que desee ingresar al servicio profesional de carrera a través del portal del empleo del gobierno de México (Trabajaen).

Se trata de 14 puestos disponibles para distintas áreas al interior de la Secretaría de Bienestar en diferentes estados de la República:

Subdirección de Seguimiento de Entidades Financieras, Fondos de Inversión y Reinversión: 39 mil 78 pesos al mes. Departamento de Operación: 33 mil 584 pesos al mes. Departamento de Planeación y Análisis: 33 mil 584 pesos al mes. Departamento Regional Norte en Veracruz: 26 mil 5 pesos al mes. Departamento de Proyectos de Comercialización en Sinaloa: 26 mil 5 pesos al mes. Departamento Regional Atlacomulco en el Estado de México: 26 mil 5 pesos al mes. Departamento de Control y Seguimiento Administrativo en Oaxaca: 33 mil 584 pesos al mes. Técnico Regional C en el Estado de México: 16 mil 59 pesos al mes. Técnico Regional A en Guanajuato: 14 mil 270 pesos al mes. Asistente Legal: 16 mil 59 pesos al mes. Técnico Regional A en Oaxaca: 14 mil 270 pesos al mes. Técnico Regional B en Oaxaca: 14 mil 598 pesos al mes. Técnico Regional C en Puebla: 16 mil 59 pesos al mes. Técnico Regional C en Chiapas: 16 mil 59 pesos al mes.

¿Cuáles son los requisitos para las nuevas vacantes?

La cantidad de requisitos requerida para las vacantes es mínima, destacando la escolaridad y la experiencia laboral, según sea el caso.

Subdirección de Seguimiento de Entidades Financieras, Fondos de Inversión y Reinversión

Escolaridad: No aplica.

Experiencia: Siete años en Organización y Dirección de Empresas; Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo, Actividad Económica; Administración Pública y Grupos Sociales.

Idiomas: Ninguno.

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Departamento de Operación

Escolaridad: Licenciatura en Administración; Ciencias Políticas y Administración Pública; Ciencias Sociales; Contaduría; Derecho; Economía; Mercadotecnia Y Comercio; Relaciones Internacionales; Agronomía; Veterinaria y Zootecnia.

Experiencia: Cuatro años de experiencia en Economía General; Actividad Económica; Administración Pública; Sociología General.

Idiomas: Ninguno.

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Departamento de Planeación y Análisis

Escolaridad: No aplica.

Experiencia: Cuatro años de experiencia en Econometría; Organización y Dirección de Empresas; Economía Sectorial; Economía General; Administración Pública; Ciencias Políticas; Estadística; Sociología Matemática.

Idiomas: Ninguno.

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Departamento Regional Norte en Veracruz

Escolaridad: Licenciatura o pasante en Contaduría; Administración; Desarrollo Agropecuario; Economía, Veterinaria y Zootecnia.

Experiencia: Tres años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas; Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo; Actividad Económica; Administración Pública; Evaluación.

Idiomas: Ninguno

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Departamento de Proyectos de Comercialización en Sinaloa

Escolaridad: Licenciatura en Biología; Administración; Agronomía; Contaduría; Economía; Mercadotecnia y Comercio; Ingeniería; Desarrollo Agropecuario.

Experiencia: Tres años de experiencia en Economía General; Actividad Económica; Administración Pública; Ciencias Veterinarias.

Idiomas: Ninguno

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Departamento Regional Atlacomulco en el Estado de México

Escolaridad: Licenciatura o pasante en Administración; Contaduría; Desarrollo Agropecuario; Economía; Veterinaria Y Zootecnia.

Experiencia: Tres años de experiencia en Organización y Dirección de Empresas; Administración de Proyectos de Inversión y Riesgo; Actividad Económica; Administración Pública; Evaluación.

Idiomas: Ninguno

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Departamento de Control y Seguimiento Administrativo en Oaxaca

Escolaridad: Licenciatura o pasante en Matemáticas-Actuaría, Administración, Antropología, Ciencias Políticas y Administración Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, Geografía, Mercadotecnia y Comercio, Educación, Humanidades, Computación e Informática, Ingeniería, Sistemas y Calidad, Agronomía, Desarrollo Agropecuario, Salud.

Experiencia: Tres años de expriencia en Economía General, Actividad Económica, Administración Pública, Grupos Sociales.

Idiomas: Ninguno

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Técnico Regional C en el Estado de México

Escolaridad: Bachillerato o pasante en Salud; Desarrollo Agropecuario; Agronomía; Ingeniería; Computación e Informática; Sistemas y Calidad; Educación; Humanidades; Matemáticas – Actuaría; Economía; Derecho; Antropología; Contaduría; Ciencias Políticas y Administración Pública; Comunicación; Administración Pública.

Experiencia: Un años de experiencia en Organización y Dirección De Empresas; Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo; Actividad Económica; Asesoramiento y Orientación; Grupos Sociales.

Idiomas: Ninguno

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Técnico Regional A en Guanajuato

Escolaridad: Bachillerato o pasante en Administración; Economía.

Experiencia: Tres años en Economía General; Actividad Económica; Administración Pública.

Idiomas: Ninguno

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Asistente Legal

Escolaridad: No aplica.

Experiencia: Un año de experiencia en Defensa Jurídica Y Procedimientos; Administración Pública.

Idiomas: Ninguna

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Técnico Regional A en Oaxaca

Escolaridad: Carrera técnica o pasante en Economía y Administración.

Experiencia: Un año de experiencia en Economía General, Administración Pública, Actividad Económica.

Idiomas: Ninguna

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Técnico Regional B en Oaxaca

Escolaridad: Bachillerato técnico o pasante en Administración; Agronomía; Economía; Desarrollo Agropecuario.

Experiencia: Un año de experiencia en Actividad Económica; Administración Pública.

Idiomas: Ninguna

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Técnico Regional C en Puebla

Escolaridad: Preparatoria o pasante en Administración; Mercadotecnia y Comercio; Comunicación; Sistemas y Calidad; Ciencias Políticas y Administración Pública; Humanidades, Contaduría; Computación e Informática; Antropología; Agronomía; Matemáticas-Actuaría; Salud; Derecho; Educación; Economía; Derecho Agropecuario; Ingeniería.

Experiencia: Un año de experiencia en Grupos Sociales; Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo; Asesoramiento y Orientación; Organización y Dirección de Empresas; Actividad Económica.

Idiomas: Ninguna

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

Técnico Regional C en Chiapas

Escolaridad: Preparatoria o pasante en Computación e Informática; Contaduría; Antropología; Agronomía; Matemáticas-Actuaría; Salud; Derecho; Educación; Economía; Desarrollo Agropecuario; Ingeniería; Administración; Mercadotecnia y Comercio; Comunicación; Sistemas y Calidad; Ciencias Políticas y Administración Pública; Humanidades.

Experiencia: Un año de experiencia en Organización y Dirección de Empresas; Apoyo Ejecutivo y/o Administrativo; Actividad Económica; Asesoramiento y Orientación; Grupos Sociales.

Idiomas: Ninguna

Otros: Disponibilidad para viajar y manejo de Word, Excel y PowerPoint.

¿Cómo postularse a las vacantes?

Los aspirantes tienen como límite este martes 23 de diciembre de 2025 para postularse a la vacante de su interés a través del portal de Trabajaen (https://trabajaen.gob.mx/).

Al momento de que las y los candidatos registren su participación en el Sistema de TrabajaEn, se realizará de forma automática la revisión curricular, asignando un folio de participación en aquellos casos en que la información capturada en su currículum sea compatible con el perfil del puesto vacante o un folio de rechazo que lo descartará del concurso.

Para continuar en el concurso, se deberán acreditar un examen de conocimientos generales y una prueba de conocimientos técnicos, así como las respectivas evaluaciones de habilidades, cotejo documental, evaluación de experiencia, valoración de mérito y una entrevista.

