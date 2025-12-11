¿El Banco Bienestar Abre el 12 de Diciembre? En Estos Cajeros Puedes Retirar Dinero de Programas

Estamos ante un festejo a nivel nacional y eso abre la incógnita de saber si el Banco del Bienestar abre el 12 de diciembre, y para salir de dudas acá te decimos si las sucursales trabajan o estarán cerradas y en qué cajeros se puede retirar dinero con la Tarjeta Bienestar en 2025.

Para aclarar las dudas de si abren los bancos este 12 de diciembre 2025, en una nota ya te dejamos la lista de instituciones que sí trabajan en esa fecha y los días en que van a estar cerrados durante el último mes del año.

Video: Reportan Filas Más de 4 Horas en Bancos del Bienestar de Ciudad Juárez

¿El Banco del Bienestar abre el 12 de diciembre?

En el Banco del Bienestar abren seis días de la semana, incluso los sábados, pero este viernes 12 de diciembre van a estar cerradas todas las sucursales del país debido a que se celebra el Día del Empleado Bancario.

Nota relacionada: ¿Cómo Será el Pago de Pensión Bienestar Adultos Mayores en Enero ya con Aumento? Así Depositarán

El hecho de que los bancos no trabajan el 12 de diciembre deja a la deriva a millones de usuarios que necesitan hacer transferencias o algún trámite de forma presencial, pero al menos para los beneficiarios de los programas del Bienestar hay una solución.

Video: Día Empleado Bancario Los Bancos No Operaran Este Viernes 12 de Diciembre en Veracruz Por Qué

¿En qué cajeros se puede retirar con Tarjeta Bienestar 2025?

Aunque los bancos van a estar cerrados este viernes 12 de diciembre 2025, los cajeros del Bienestar están abiertos las 24 horas y los 365 días el año. Esa es la primera respuesta para los adultos mayores y demás de beneficios de los programas sociales que tengan que sacar dinero de su Tarjeta de Bienestar.

Solo en el Banco Bienestar las personas que tengan su tarjeta gracias a algún apoyo social pueden consultar su saldo y retirar dinero las veces que quieran y sin tener que pagar alguna comisión. Aún así, la lista de cajeros en que se puede sacar efectivo con la Tarjeta Bienestar con cobro extra es la siguiente:

Afirme.

Banamex.

Banco del Bajío.

Banorte.

BBVA.

HSBC.

Inbursa.

Banco Azteca.

Santander.

Scotiabank.

BanCoppel.

Banjército.

Nota relacionada: ¿Quiénes Son las Únicas Personas que Tienen Descanso Obligatorio el 12 de Diciembre 2025?

Después del feriado del 12 de diciembre, todas las sucursales del Banco Bienestar abren de nuevo a los millones de beneficiarios el sábado 13 de diciembre 2025, en un horario de 09:00 a 16:30 horas.

Historias recomendadas: