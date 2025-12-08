¿Quiénes Son las Únicas Personas que Tienen Descanso Obligatorio el 12 de Diciembre 2025?

¿El 12 de diciembre es feriado?, ¿se descansa?, ¿pagan doble?, son muchas las dudas alrededor de esta fecha en la que los mexicanos celebran la aparición de la Virgen de Guadalupe, por lo que en N+ te explicamos quienes son las únicas personas que sí gozarán de descanso obligatorio.

Esta festividad inaugura el maratón Guadalupe-Reyes, que se extiende hasta los primeros días de enero, y sin duda se ha convertido en uno de los periodos favoritos de los mexicanos.

Además de ser una fecha de reflexión y agradecimiento por la aparición de la Virgen de Guadalupe, también se trata de ofrecimientos y peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe que inician desde los primeros días de diciembre.

Además, marca el inicio de los festejos decembrinos, como posadas y reuniones familiares y de trabajo, por lo que también explicamos dónde no habrá venta de alcohol en Ciudad de México.

Video: La Basílica de Guadalupe Empieza a Recibir Peregrinos de Cara al 12 de Diciembre

No es la única celebración, ese día coincide con el Día del Empleado Bancario en México.

¿Quiénes son las únicas personas que descansan el 12 de diciembre?

Es importante conocer que son pocos los trabajadores que tendrán este día de descanso en México y tampoco aplica para estudiantes de ningún nivel educativo.

De hecho, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no lo reconoce entre los días feriados oficiales aplicables para todos los trabajadores del país. Sin embargo, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sí establece esta fecha como día inhábil para los trabajadores de instituciones bancarias.

A través de sus redes sociales, la CNBV recordó que el viernes 12 de diciembre se suspenderán las actividades en las sucursales bancarias del país debido a que esta fecha coincide con la celebración del Día del Empleado Bancario.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros también suspenderá actividades el viernes.

Video: Vacaciones de Invierno Educación Básica en Sonora Iniciarán el 12 de Diciembre

¿Qué operaciones sí se podrán hacer el 12 de diciembre pese a cierre de bancos?

Dado que ese día permanecerán cerradas las sucursales bancarias, sólo se podrán hacer movimientos en la banca en línea y banca móvil.

Es decir que habrá oportunidad de hacer consultas de saldo, depósitos, retiros y transacciones a través de cajeros bancarios. Así como operaciones a través de las apps de las distintas instituciones bancarias.

Será el lunes 15 de diciembre cuando los bancos retomen sus actividades laborales, lo mismo que la CNBV.

Historias Recomendadas