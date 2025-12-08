¿Cuándo Llegan los Peregrinos a la Basílica de Guadalupe por Día de la Virgen 2025?

Está por llegar una de las fechas más importantes para los fieles católicos de México: el Día de la Virgen. Por lo que los peregrinos ya comienzan a organizar sus rutas para visitar la Basílica de Guadalupe el próximo 12 de diciembre de 2025. Y en N+ te adelantamos a partir de qué fecha comienzan a llegar los peregrinos para celebrar y agradecer a la Guadalupana.

En México, el culto a la Virgen va más allá de una expresión religiosa, es un pilar fundamental de la identidad nacional y cultural, que se refleja en la expedición que realizan cada año miles de mexicanos con tal de visitar la "Casa de la Virgen de Guadalupe" en el Cerro del Tepeyac.

De modo que la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, se vuelve punto de encuentro para grupos de religiosos, familias y personas que se acercan para agradecer las bendiciones del año y cantar "Las Mañanitas" a la Virgen.

La Policía de Ciudad de México mantiene un operativo vial y de seguridad para prevenir incidentes y resguardar la seguridad de los feligreses y personas que viven y transitan por la zona.

¿Cuándo llegan los peregrinos a la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México?

Si bien el festejo de la Virgen de Guadalupe cae exactamente en viernes 12, que es día hábil para los trabajadores. Lo cierto es que las peregrinaciones comenzaron desde los primeros días de diciembre y se incrementaron desde el pasado fin de semana.

Por lo que se espera que desde este lunes 8 de diciembre hasta el próximo viernes 12 se incremente la afluencia de peregrinos rumbo al templo ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El gobierno de la alcaldía arrancó el Operativo Basílica 2025 el pasado 5 de diciembre a partir de las 15:00 horas. Y prevé que la máxima operación ocurra entre el Jueves 11 a las 07:00 horas y el viernes 12 a las 13:00 horas.

Además habrá una guardia todo el sábado 13 de diciembre para finalmente concluir con el operativo Basílica de Guadalupe el domingo 14 de diciembre a las 21:00 horas.

¿Cuántos peregrinos espera recibir este año la Basílica de Guadalupe de CDMX?

Tomando en cuenta el flujo de peregrinos para el 12 de diciembre que han alcanzado años pasados, la alcaldía Gustavo A. Madero indicó que se estima el arribo de 13.5 millones de peregrinos a la celebración de la Virgen Morena.

Estos llegan en todos los medios; a pie, transporte público, vehículos y motocicletas, por lo que vale la pena tomarlo en cuenta, sobre todo si se transita regularmente por esa zona.

¿Cuáles son las calles y avenidas más concurridas por peregrinos en diciembre?

Calzada de Guadalupe

Calzada de los Misterios

Avenida Insurgentes Norte

Fray Juan de Zumárraga

Eje 5 Norte

Laterales de la Calzada de Guadalupe, a partir de Circuito Interior

Calzada de Tlalpan

Eje 5 Norte, a la altura de Eje I Oriente

Recomendaciones para visitar la Basílica de Guadalupe en diciembre 2025

El Gobierno de Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para todos aquellos peregrinos que pretenden visitar el templo estos días.

Mantenerse cerca de la familia o acompañantes

Poner especial atención a niños, adultos mayores y personas con discapacidad

Usar al menos tres capas de ropa y mantente hidratado

Porta una identificación o tarjeta de seguridad

Consume alimentos sólo en lugares establecidos

No uses pirotecnia

No tires Basura

Ubica las rutas de Evacuación y Módulos de Atención

