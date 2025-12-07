¿El Viernes 12 de Diciembre es Feriado en México? Así Te deben de Pagar si Trabajas Ese Día

Avanza diciembre y para los mexicanos está por comenzar una de las temporadas más emblemáticas del año: el Maratón Guadalupe-Reyes, que da inicio este viernes, por lo que en N+ te aclaramos si el 12 de diciembre es feriado en México y cómo deben pagarte si trabajas ese día.

Al ser el último mes del año, trabajadores y estudiantes ya esperan con ansías el inicio de las vacaciones de invierno, y cuentan los días para la llegada de la Noche Buena y la Navidad.

Para todos aquellos que se preguntan si ese día la SEP contempla alguna suspensión, aclaramos si hay o no clases este viernes.

¿El 12 de diciembre es feriado en México? Esto se celebra este Viernes

En México, los días festivos los rige la Ley Federal del Trabajo, de acuerdo con el artículo 74 se trata de los días que se consideran de descanso obligatorio para todos los trabajadores.

Sin embargo, entre el listado de fechas que se consideran feriados no está el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe. La única fecha de diciembre que contempla la LFT es el 25, día en que se celebra la Navidad.

Este 2025, el 12 de diciembre cae en viernes, y para las únicas personas que se considera no laborable es para los trabajadores de la banca, dado que es el Día del Banquero.

¿Cómo te deben pagar si trabajas el 12 de diciembre de 2025 en México?

De modo que si te toca trabajar el viernes 12 de diciembre no te deben de pagar extra, sino tu salario normal diario por día laborado.

Ten en cuenta que sólo en caso de que la fecha hubiera sido contemplada por la LFT como día de descanso obligatorio se depositaría triple a los trabajadores que les toca laborar en dicho día.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre en México?

El 12 de diciembre de cada año es el día en que se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe. De acuerdo con las creencias religiosas fue en esa fecha cuando la Virgen se presentó ante Juan Diego en el cerro del Tepeyac en 1531.

Como testigo de su aparición, en el ayate de Juan Diego apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe, como prueba de su deseo de tener un templo en dicho cerro. Por lo que cada año se le cantan Las Mañanitas a la Virgen en la Basílica de la Ciudad de México.

Además, en esta fecha coincide con la conmemoración del Día del empleado bancario, por lo que las sucursales bancarias cierran sus puertas.

