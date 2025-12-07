Calendario de Pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina 8 al 12 de Diciembre: Estos Alumnos Cobran

Apenas empezó la última dispersión del año y para todos los padres de familia y alumnos que aún no saben cuándo llega la Beca Benito Juárez y Rita Cetina, acá te mostramos el calendario de pagos Bienestar, para que sepas a quiénes les depositan su apoyo económico en las fechas del 8 al 12 de diciembre 2025.

Para tener mayor claridad en cuándo cae la Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2025, en una nota ya te mostramos el calendario de depósito para alumnos de secundaria y las fechas de pago para estudiantes de preescolar, primaria, media superior y universitarios en el mes de diciembre.

¿Cuándo depositan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en diciembre 2025?

De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, del 4 al 18 diciembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito del apoyo para estudiantes de escuelas públicas en México.

Es importante aclarar que el depósito de Becas Benito Juárez y Rita Cetina de noviembre-diciembre 2025 es solo para beneficiarios de continuidad, que anteriormente ya cobraron al menos una vez y que su Tarjeta del Bienestar se encuentra activa.

Calendario de pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina del 8 al 12 de diciembre 2025: Lista de letras

De acuerdo con las fechas de pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, durante la mitad del mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para alumnos y familias. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:

Lunes 8 de diciembre 2025 : Cobran las Letras D, E, F.

: Cobran las Letras D, E, F. Martes 9 de diciembre 2025 : Letra G.

: Letra G. Miércoles 10 de diciembre 2025 : Letras H, I , J , K, L.

: Letras H, I , J , K, L. Jueves 11 de diciembre 2025 : Letra M.

: Letra M. Viernes 12 de diciembre 2025 - Se suspende pago.

¿De cuánto será el pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2025?

Pese a que la gran mayoría de programa del Bienestar van a tener un aumento para el 2026, durante todo el presente año y para la dispersión de noviembre-diciembre las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina deposita la siguiente cantidad a cada beneficiario:

Beca Rita Cetina: Da un pago bimestral de 1,900 pesos por familia y 700 pesos por cada hijo extra que también sea beneficiario al programa. Beca Benito Juárez básicas y Media Superior: Depositan 1,900 pesos por beneficiario cada dos bimestres. Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Entrega un pago bimestral de 5,800 pesos por universitario.

