Calendario de Pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina 8 al 12 de Diciembre: Estos Alumnos Cobran
Andrés Olmos N+
Checa las fechas de pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina, con la lista de alumnos que cobran del 8 al 12 de diciembre 2025, según el calendario Bienestar
Apenas empezó la última dispersión del año y para todos los padres de familia y alumnos que aún no saben cuándo llega la Beca Benito Juárez y Rita Cetina, acá te mostramos el calendario de pagos Bienestar, para que sepas a quiénes les depositan su apoyo económico en las fechas del 8 al 12 de diciembre 2025.
Para tener mayor claridad en cuándo cae la Beca Benito Juárez y Rita Cetina 2025, en una nota ya te mostramos el calendario de depósito para alumnos de secundaria y las fechas de pago para estudiantes de preescolar, primaria, media superior y universitarios en el mes de diciembre.
¿Cuándo depositan las Becas Benito Juárez y Rita Cetina en diciembre 2025?
De acuerdo con las fechas de pago dadas a conocer por el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León, del 4 al 18 diciembre 2025 se va a realizar la dispersión del último depósito del apoyo para estudiantes de escuelas públicas en México.
Es importante aclarar que el depósito de Becas Benito Juárez y Rita Cetina de noviembre-diciembre 2025 es solo para beneficiarios de continuidad, que anteriormente ya cobraron al menos una vez y que su Tarjeta del Bienestar se encuentra activa.
Calendario de pagos Beca Benito Juárez y Rita Cetina del 8 al 12 de diciembre 2025: Lista de letras
De acuerdo con las fechas de pago de la Beca Rita Cetina y Benito Juárez, durante la mitad del mes se va a realizar la dispersión de apoyo económico para alumnos y familias. Y para que no busques cuándo te toca cobrar, acá te dejamos la lista de letras a las que depositan por día:
- Lunes 8 de diciembre 2025: Cobran las Letras D, E, F.
- Martes 9 de diciembre 2025: Letra G.
- Miércoles 10 de diciembre 2025: Letras H, I , J , K, L.
- Jueves 11 de diciembre 2025: Letra M.
- Viernes 12 de diciembre 2025 - Se suspende pago.
¿De cuánto será el pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2025?
Pese a que la gran mayoría de programa del Bienestar van a tener un aumento para el 2026, durante todo el presente año y para la dispersión de noviembre-diciembre las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina deposita la siguiente cantidad a cada beneficiario:
- Beca Rita Cetina: Da un pago bimestral de 1,900 pesos por familia y 700 pesos por cada hijo extra que también sea beneficiario al programa.
- Beca Benito Juárez básicas y Media Superior: Depositan 1,900 pesos por beneficiario cada dos bimestres.
- Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: Entrega un pago bimestral de 5,800 pesos por universitario.
