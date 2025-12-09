Cierre de Bancos en Diciembre 2025: ¿Cuándo No Habrá Servicio en Sucursales de Todo el País?

Este mes, el último del año, es uno de los que más carga de actividades tienen las personas, pues comienza la suspensión de actividades por las fiestas de navideñas. Ante ello, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha dado a conocer cuándo será el cierre de bancos en diciembre 2025.

Como te hemos dado a conocer, hay dudas acerca de si hay más días festivos en este doceavo mes del año. A la par, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que estas vacaciones serán más largas.

¿Qué días cierran los bancos en diciembre 2025?

Este mes, lleno de festividades, puede que surjan dudas de qué días cierran los bancos, para prevenir tus movimientos financieros.

12 de diciembre 2025: Día del Empleado Bancario

25 de diciembre 2025: Navidad

Sábados 13, 20 y 27 de diciembre 2025.

Domingos 14, 21, 28 de diciembre 2025

¿Qué actividades puedes en banca móvil si están cerrados los bancos?

Generar códigos para hacer retiros de efectivo sin tarjeta, para ti o terceras personas.

Apagar y encender tus tarjetas de crédito y débito cuando lo necesites.

Consultar tu saldo, movimientos y estados de cuenta.

Revisar los datos de tus tarjetas, como el NIP o las fechas de pago y corte.

Hacer transferencias a cuentas de tu mismo banco y a otros bancos, sin costo ni comisiones.

Pagar servicios como gas, teléfono, luz, entre otros.

Solicitar aclaraciones por movimientos no reconocidos.

