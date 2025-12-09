¿Cuánto Dura el Concierto de Bad Bunny? Fechas y Horarios Inicio y Final en Estadio GNP Seguros

El Conejo Malo regresa a México con uno de sus álbumes más aclamados de su discografía. Sí tú te darás cita en la esperada visita, aquí te decimos cuánto tiempo dura el concierto de Bad Bunny, las fechas, horarios de inicio y fin y todos los detalles para que no tengas contratiempos en este día tan especial.

En otras notas te hemos dado a conocer información que seguro debes de estar buscando si asistirás a una o varias de las presentaciones. En caso de que tela hayas perdido, aquí te compartimos el setlist y cómo realizar tu rembolso, en caso de que estés inconforme con la instalación de La Casita.

¿Cuáles son las fechas de Bad Bunny en CDMX?

Miércoles 10 de diciembre: 21:00 horas.

Jueves 11 de diciembre: 21:00 horas.

Viernes 12 de diciembre: 21:00 horas.

Lunes 15 de diciembre: 21:00 horas.

Martes 16 de diciembre: 21:00 horas.

Viernes 19 de diciembre: 21:00 horas.

Sábado 20 de diciembre: 21:00 horas.

Domingo 21 de diciembre: 21:00 horas.

¿Cuáles son los horarios del concierto de Bad Bunny en CDMX?

El aterrizaje en tierras mexicanas del cantate boricua de 31 años causa furor en la capital del país. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), la parada de su gira se prevé que genere una derrama económica de al menos tres mil 228 millones de pesos.

Y si tú ya estás planeando tu itinerario, te compartimos la lista de horarios para los ocho conciertos que ofrecerá en el Estadio GNP Seguros:

Apertura de puertas: Al menos a las 19:00 horas

Inicio del concierto: 21:00 horas

Duración: 2:30 horas

¿A qué hora termina el concierto de Bad Bunny en México?

Con una duración de 2:30 horas, se prevé que el concierto termine alrededor de las 00:00 horas, tomando en cuenta retrasos y espacios para intervenciones.

Si tú acudirás al evento o serás la persona encargada de recoger a una o un asistente, te recomendamos estar pendiente desde las 23:30 horas.

