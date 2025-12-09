Boletos de Rosalía en México: Precio de Entradas de Lux Tour 2026 en Palacio de los Deportes

La espera terminó, los boletos para los conciertos de Rosalía en México como parte del “LUX Tour 2026” ya están a la venta y además se revelaron detalles clave sobre preventas, venta general y los costos de los boletos.

¿Cuándo podrás comprar boletos?

La preventa exclusiva para fans arrancó hoy 9 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m., hora de México.

La preventa para tarjetahabientes Banamex arrancará el 10 de diciembre a las 11:00 a.m.

Finalmente, la venta general, disponible para todo público, comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 a.m.

Estas fechas aplican para los conciertos previstos en tres ciudades de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

¿Dónde se presentará Rosalía en México?

Entre los recintos confirmados están:

En Ciudad de México: Palacio de los Deportes, los días 24 y 26 de agosto de 2026.

En Guadalajara: Arena VFG, 15 de agosto de 2026.

En Monterrey: Arena Monterrey, 19 de agosto de 2026.

Se rumora que Rosalía podría abrir más fechas en México y otros lugares del mundo a raíz de la alta demanda que han tenido sus conciertos.

Precios de boletos para Rosalía en CDMX

PIT: $4,947.50

FLOOR: $3,211.50

NIVEL B: $6,600.50

NIVEL C: $2,715.50

NIVEL D: $1,971.59

NIVEL E: $1,599.50

NIVEL EE: $1,227.50

*con cargos*

Precios de boletos para Rosalía en Guadalajara

PIT: $4,451.50

GENERAL: $2,467.50

GRADA PREF B: $4,958.75

GRADA PREF C: $2,827.25

PLANTA BAJA: $2,083.25

PLATEA: $1,711.25

PLANTA ALTA: $1,339.25

SC300: $967.25

*con cargos*

Precios de boletos para Rosalía en Monterrey

Rosalia Diamond Vip Paq: $22,874

Rosalia Gold Vip Paq: $14,672

Rosalia Silver Vip Paq: $12,041

Cancha Vip: $4,490

Oro: $4,234

Banco Azteca: $4,234

Coke Studio: $4,234

McCormick: $4,234

Doritos: $4,234

Megacable: $4,234

Osel: $4,234

Plus Ultra: $4,234

Barrera: $3,364

Super Palco: $3,364

Cancha General: $2,498

DISCAP: $2,486

Butaca: $2,486

Preferente: $1,482

Luneta: $1,004

Balcon: $854

*con cargos*

Historias recomendadas:

Blunt, Undibel, la 13-14: ¿Qué Significan las Palabras Enigmáticas del Nuevo Disco de Rosalía?

Berghain de Rosalía: Su Significado y Todas las Referencias Ocultas en la Canción y el Video

System of a Down Viene a México en 2026: Fecha, Lugar y Todo lo Que Debes Saber