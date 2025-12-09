Boletos de Rosalía en México: Precio de Entradas de Lux Tour 2026 en Palacio de los Deportes
La espera terminó y los boletos para los conciertos de Rosalía en México como parte del Lux Tour 2026 en el Palacio de los Deportes ya están a la venta, Te contamos cómo estarán los precios
La espera terminó, los boletos para los conciertos de Rosalía en México como parte del “LUX Tour 2026” ya están a la venta y además se revelaron detalles clave sobre preventas, venta general y los costos de los boletos.
¿Cuándo podrás comprar boletos?
La preventa exclusiva para fans arrancó hoy 9 de diciembre de 2025 a las 9:00 a.m., hora de México.
La preventa para tarjetahabientes Banamex arrancará el 10 de diciembre a las 11:00 a.m.
Finalmente, la venta general, disponible para todo público, comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 a.m.
Estas fechas aplican para los conciertos previstos en tres ciudades de México: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
¿Dónde se presentará Rosalía en México?
Entre los recintos confirmados están:
En Ciudad de México: Palacio de los Deportes, los días 24 y 26 de agosto de 2026.
En Guadalajara: Arena VFG, 15 de agosto de 2026.
En Monterrey: Arena Monterrey, 19 de agosto de 2026.
Se rumora que Rosalía podría abrir más fechas en México y otros lugares del mundo a raíz de la alta demanda que han tenido sus conciertos.
Precios de boletos para Rosalía en CDMX
PIT: $4,947.50
FLOOR: $3,211.50
NIVEL B: $6,600.50
NIVEL C: $2,715.50
NIVEL D: $1,971.59
NIVEL E: $1,599.50
NIVEL EE: $1,227.50
*con cargos*
Precios de boletos para Rosalía en Guadalajara
PIT: $4,451.50
GENERAL: $2,467.50
GRADA PREF B: $4,958.75
GRADA PREF C: $2,827.25
PLANTA BAJA: $2,083.25
PLATEA: $1,711.25
PLANTA ALTA: $1,339.25
SC300: $967.25
*con cargos*
Precios de boletos para Rosalía en Monterrey
Rosalia Diamond Vip Paq: $22,874
Rosalia Gold Vip Paq: $14,672
Rosalia Silver Vip Paq: $12,041
Cancha Vip: $4,490
Oro: $4,234
Banco Azteca: $4,234
Coke Studio: $4,234
McCormick: $4,234
Doritos: $4,234
Megacable: $4,234
Osel: $4,234
Plus Ultra: $4,234
Barrera: $3,364
Super Palco: $3,364
Cancha General: $2,498
DISCAP: $2,486
Butaca: $2,486
Preferente: $1,482
Luneta: $1,004
Balcon: $854
*con cargos*
