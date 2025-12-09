System of a Down Viene a México en 2026: Fecha, Lugar y Todo lo Que Debes Saber

La legendaria banda de metal alternativo System of a Down, conformada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, ha confirmado su regreso a la Ciudad de México para ofrecer un concierto.

Acompañándolos como banda invitada estará IDLES, generando expectativas entre los fans por una combinación explosiva de estilos.

System of a Down es una banda de culto: desde fines de los 90 han influido en generaciones con discos como Toxicity o Mezmerize/Hypnotize, combinando metal, rock alternativo y letras socialmente comprometidas.

Su regreso a escenarios latinoamericanos y su agitada gira internacional le han devuelto vigencia, lo que vuelve esta fecha en CDMX parte de una nueva etapa de la banda.

¿Cuándo y dónde será el concierto de System of a Down en México?

System of a Down se presentará el 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

El Estadio GNP Seguros es uno de los recintos más relevantes de la ciudad, lo que sugiere un concierto de gran magnitud, dirigido tanto a fans de larga data como a nuevas generaciones que han descubierto a la banda por plataformas digitales.

¿Cuándo es la preventa?

La preventa será a partir del 15 de diciembre de 2025 a las 2 de la tarde, hora de México.

