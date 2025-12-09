Bu Cuarón se Defiende: ¿Qué Dijo ante Críticas a su Show en el Último Concierto de Dua Lipa?

En los últimos días, la presentación de Bu Cuarón como telonera del concierto final de Dua Lipa en la Ciudad de México desató críticas en redes sociales. Usuarios cuestionaron su capacidad vocal, su preparación y vincularon su participación con su parentesco, tildándola de “nepo baby”.

Ante ello, Bu decidió responder públicamente a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video tocando el piano y cantando, con el mensaje: “Escuché que les interesaba cómo canto”.

Reconoció que la invitación llegó apenas dos días antes del show, lo que le dejó poco tiempo para prepararse, y atribuyó ciertas fallas al “jetlag” por su viaje. Pero también defendió su derecho a equivocarse, aclarando que la apertura del concierto de Dua Lipa fue “su primer estadio” y que su intención es “mejorar”.

Aun así, los comentarios negativos no pararon. Algunos le reprocharon su acento y su falta de experiencia; un usuario incluso le sugirió cantar en inglés en lugar de español, a lo que Bu respondió explicando su ascendencia —“soy mitad italiana lol”— y que ese quizá influía.

Alfonso Cuarón opinó sobre la polémica

Por su parte, su padre, el cineasta Alfonso Cuarón, también intervino en la polémica. A través de un comentario en la publicación de su hija, escribió: “Felicidades Bu y Olmo", demostrando su respaldo público hacia ambos.

Ante la ola de críticas, Alfonso afirmó su compromiso con la trayectoria artística de sus hijos, e invitó a respetar su proceso creativo, pese a la polémica sobre supuestos privilegios.

El debate alrededor de los nepo babies

La conversación sobre Bu no es un asunto aislado: es parte de una tendencia más amplia en la que hijos de figuras públicas son analizados con lupa, acusados de aprovechar conexiones familiares más que talento, y etiquetados con el polémico término “nepo baby”.



Críticos de su presentación calificaron el show como “desangelado” y señalaron que su breve aparición no llenó las expectativas del público, acostumbrado a una producción profesional de alto nivel en conciertos de magnitud como los de Dua Lipa.



Por su parte, defensores de Bu subrayan que se trató de su primer estadio, que su carrera musical apenas empieza, con un par de miniálbumes y sencillos publicados, y que merecen juicio por su arte concreto, no por su apellido.

